Самое интересное за неделю с 23 по 29 декабря

ОЗК хочет стать одним из крупнейших зернотрейдеров

«Объединенная зерновая компания» 2024 году планирует довести объем собственных закупок зерна до 8 млн т, это предусмотрено ее новой стратегией развития. Для этого она хочет создать сети узлов по формированию грузов, которые будут выстроены в интегрированную товарную цепочку, что расширит географию закупок. В 2022—2024 годах в регионах с наибольшим профицитом зерна появятся узлы, из которых к Новороссийску будут курсировать маршрутные поезда. Парк зерновозов компании предполагается расширить до 4 тыс. Также компания планирует увеличить мощность перевалки своего крупнейшего актива — «Новороссийского комбината хлебопродуктов». Инвестиции в эти проекты оцениваются почти в 50 млрд руб.



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«Эко-культура» и «Гавриш» будут производить семена овощей

«Эко-культура», один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, заключила соглашение с российским производителем семян компанией «Гавриш» о совместной селекции светокультурных гибридов томатов и огурцов. На первом этапе они вложат 5 млрд руб. в строительство семеноводческих тепличных комплексов и селекционного центра в Краснодарском крае. Потенциальные объемы производства — примерно 1,5 т семян гибридного огурца и 0,5 т семян гибридного томата. Активная фаза работы над проектом начнется летом 2020 года. Компании рассчитывают, что реализация соглашения позволит обеспечить семенами российской селекции отрасль закрытого грунта и полностью отказаться от дорогих импортных семян, а также эффективно конкурировать с ними на мировом рынке.



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Цитата недели





Сельское хозяйство развивается хорошими темпами: если рост экономики составляет 1,3%, то сельхозпроизводства — 4,1%, сравнил глава государства. Он также отметил, что агросектор не только обеспечивает страну всеми основными базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все в большем объеме работает на экспорт, хотя еще несколько лет назад «трудно было такое даже представить».



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Поставки мяса птицы в Китай приблизились к 60 тысячам тонн

К 20 декабря, объем экспорта мяса птицы из России в Китай составил 56 тыс. т. В 2020-м поставки могут увеличиться до 70-120 тыс. т. С февраля по октябрь отгрузки выросли почти с нуля до более 10 тыс. т в месяц, прибавляя в среднем по 7% ежемесячно, правда, такая динамика объясняется эффектом низкой базы. Потенциал китайского рынка птицы превышает 0,5 млн т в год, на нем активно работают поставщики из Бразилии, Таиланда, Аргентины, Чили, Польши и Беларуси. Экспортный потенциал российских птицефабрик, которым разрешены поставки в Китай, оценивается на уровне 200-250 тыс. т в год, однако реальные отгрузки вряд ли превысят 150 тыс. т. Хотя цены российской продукции на отдельные части тушки очень конкурентоспособны, нашим предприятиям нужно научиться правильно обрабатывать и упаковывать продукцию — в этом плане они пока проигрывают конкурентам из других стран.



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Совладелец «Дикси» купил долю в садоводческой компании

Совладелец сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» Сергей Кациев получил 50% акций компании «Сады Баксана». Еще 50% осталось у члена комитета по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды правительства Кабардино-Балкарии Альберта Каздохова. Ранее ему принадлежало 100% компании. На сайте «Садов Баксана» говорится, что у компании 530 га садов, в которых по итальянской технологии выращиваются яблоки сортов Голден, Гренни Смит, Фуджи, Гала, Ред Принц, Ред Чиф, Голд Пинк и другие. Также у «Садов Баксана» есть комплекс общей мощностью хранения 25 тыс. т, состоящий из сортировочного цеха и трех холодильников.



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Приоритет недели





Россия долгое время тратила много времени и усилий на открытие европейских рынков для поставок своей продукции, однако это бесперспективно, считает глава Россельхознадзора. По его словам, это связано в том числе с теми условиями, которые созданы в рамках ВТО. Сейчас усилия следует направить на рынки стран Юго-Восточной Азии, которые динамично развиваются и с которыми можно находить общий язык.



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В России изменились правила субсидирования перевозок сельхозпродукции

Правительство изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции и продовольствия. Теперь нет географических ограничений, также будут субсидироваться перевозка водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, тогда как раньше — только железнодорожные перевозки и железнодорожные с применением автомобильного транспорта. Кроме того, изменилась и формула расчета предельной стоимости перевозки и значительно расширен перечень сельскохозяйственной и продовольственной продукции, подлежащей субсидированию. В частности, теперь в него входят мясо и пищевые мясные субпродукты; живая, свежая или охлажденная рыба; ракообразные; пахта, сыры и творог; мед; шкуры крупного рогатого скота; свежие или охлажденные овощи; мука, семена для посева; сахар и многое другое. В 2020—2022 годах на субсидии предусмотрено 9,6 млрд руб.



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«ЭкоНива» построит животноводческий комплекс за 3,3 млрд рублей

«ЭкоНива» планирует построить животноводческий комплекс в Александро-Невском районе Рязанской области стоимостью 3,3 млрд руб. на 3550 коров и площадку для выращивания молодняка на 4500 телочек. Ранее агрохолдинг открыл в регионе крупнейший в центральной России животноводческий комплекс «Шацк», вложив в проект 4,4 млрд руб. Он рассчитан на 6 тыс. коров дойного стада и 7,8 тыс. голов молодняка. Ранее компания планировала приостановить инвестиции в новые фермы и сосредоточиться на переработке, объясняя это тем, что слишком быстро расти не всегда хорошо.



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«Краснобор» вложит 2 млрд рублей в модернизацию

Агрохолдинг «Краснобор», один из лидеров рынка индейки в России, начал инвестиционную программу глубокой модернизации производственных площадок в Тульской области стоимостью 2 млрд руб. На первом этапе запланировано строительство новых и модернизация существующих птичников. На втором — расширение продуктовой линейки, что будет связано с установкой новых линий упаковочного оборудования. Благодаря этому через два года объем производства должен увеличиться на 10-15%. За 12 месяцев 2019 года объем продаж индейки в агрохолдинге увеличился на 8% и составил 26 тыс. т в живом весе против 24 тыс. т за аналогичный период 2018-го.



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