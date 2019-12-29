Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
62.012
eur
69.301
moex
3050.47
brent
66.81
пшеница
557.4
сахар
13.54
Самое интересное за неделю с 23 по 29 декабря
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
29 декабря 2019
На прошедшей неделе ОЗК решила стать одним из крупнейших зернотрейдеров, правительство изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции, «ЭкоНива» озвучила планы строительства еще одного молочного комплекса, а совладелец «Дикси» занялся садоводством
Фото: А. Гордеев

ОЗК хочет стать одним из крупнейших зернотрейдеров

«Объединенная зерновая компания» 2024 году планирует довести объем собственных закупок зерна до 8 млн т, это предусмотрено ее новой стратегией развития. Для этого она хочет создать сети узлов по формированию грузов, которые будут выстроены в интегрированную товарную цепочку, что расширит географию закупок. В 2022—2024 годах в регионах с наибольшим профицитом зерна появятся узлы, из которых к Новороссийску будут курсировать маршрутные поезда. Парк зерновозов компании предполагается расширить до 4 тыс. Также компания планирует увеличить мощность перевалки своего крупнейшего актива — «Новороссийского комбината хлебопродуктов». Инвестиции в эти проекты оцениваются почти в 50 млрд руб.

Подробнее

«Эко-культура» и «Гавриш» будут производить семена овощей

«Эко-культура», один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, заключила соглашение с российским производителем семян компанией «Гавриш» о совместной селекции светокультурных гибридов томатов и огурцов. На первом этапе они вложат 5 млрд руб. в строительство семеноводческих тепличных комплексов и селекционного центра в Краснодарском крае. Потенциальные объемы производства — примерно 1,5 т семян гибридного огурца и 0,5 т семян гибридного томата. Активная фаза работы над проектом начнется летом 2020 года. Компании рассчитывают, что реализация соглашения позволит обеспечить семенами российской селекции отрасль закрытого грунта и полностью отказаться от дорогих импортных семян, а также эффективно конкурировать с ними на мировом рынке.

Подробнее

Цитата недели

1_Путин_д3 17.jpg

Сельское хозяйство развивается хорошими темпами: если рост экономики составляет 1,3%, то сельхозпроизводства — 4,1%, сравнил глава государства. Он также отметил, что агросектор не только обеспечивает страну всеми основными базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все в большем объеме работает на экспорт, хотя еще несколько лет назад «трудно было такое даже представить».

Подробнее

Поставки мяса птицы в Китай приблизились к 60 тысячам тонн

К 20 декабря, объем экспорта мяса птицы из России в Китай составил 56 тыс. т. В 2020-м поставки могут увеличиться до 70-120 тыс. т. С февраля по октябрь отгрузки выросли почти с нуля до более 10 тыс. т в месяц, прибавляя в среднем по 7% ежемесячно, правда, такая динамика объясняется эффектом низкой базы. Потенциал китайского рынка птицы превышает 0,5 млн т в год, на нем активно работают поставщики из Бразилии, Таиланда, Аргентины, Чили, Польши и Беларуси. Экспортный потенциал российских птицефабрик, которым разрешены поставки в Китай, оценивается на уровне 200-250 тыс. т в год, однако реальные отгрузки вряд ли превысят 150 тыс. т. Хотя цены российской продукции на отдельные части тушки очень конкурентоспособны, нашим предприятиям нужно научиться правильно обрабатывать и упаковывать продукцию — в этом плане они пока проигрывают конкурентам из других стран.

Подробнее

Совладелец «Дикси» купил долю в садоводческой компании

Совладелец сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» Сергей Кациев получил 50% акций компании «Сады Баксана». Еще 50% осталось у члена комитета по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды правительства Кабардино-Балкарии Альберта Каздохова. Ранее ему принадлежало 100% компании. На сайте «Садов Баксана» говорится, что у компании 530 га садов, в которых по итальянской технологии выращиваются яблоки сортов Голден, Гренни Смит, Фуджи, Гала, Ред Принц, Ред Чиф, Голд Пинк и другие. Также у «Садов Баксана» есть комплекс общей мощностью хранения 25 тыс. т, состоящий из сортировочного цеха и трех холодильников.

Подробнее

Приоритет недели

1_Данкверт_д33.jpg

Россия долгое время тратила много времени и усилий на открытие европейских рынков для поставок своей продукции, однако это бесперспективно, считает глава Россельхознадзора. По его словам, это связано в том числе с теми условиями, которые созданы в рамках ВТО. Сейчас усилия следует направить на рынки стран Юго-Восточной Азии, которые динамично развиваются и с которыми можно находить общий язык.

Подробнее

В России изменились правила субсидирования перевозок сельхозпродукции

Правительство изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции и продовольствия. Теперь нет географических ограничений, также будут субсидироваться перевозка водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, тогда как раньше — только железнодорожные перевозки и железнодорожные с применением автомобильного транспорта. Кроме того, изменилась и формула расчета предельной стоимости перевозки и значительно расширен перечень сельскохозяйственной и продовольственной продукции, подлежащей субсидированию. В частности, теперь в него входят мясо и пищевые мясные субпродукты; живая, свежая или охлажденная рыба; ракообразные; пахта, сыры и творог; мед; шкуры крупного рогатого скота; свежие или охлажденные овощи; мука, семена для посева; сахар и многое другое. В 2020—2022 годах на субсидии предусмотрено 9,6 млрд руб.

Подробнее

«ЭкоНива» построит животноводческий комплекс за 3,3 млрд рублей

«ЭкоНива» планирует построить животноводческий комплекс в Александро-Невском районе Рязанской области стоимостью 3,3 млрд руб. на 3550 коров и площадку для выращивания молодняка на 4500 телочек. Ранее агрохолдинг открыл в регионе крупнейший в центральной России животноводческий комплекс «Шацк», вложив в проект 4,4 млрд руб. Он рассчитан на 6 тыс. коров дойного стада и 7,8 тыс. голов молодняка. Ранее компания планировала приостановить инвестиции в новые фермы и сосредоточиться на переработке, объясняя это тем, что слишком быстро расти не всегда хорошо.

Подробнее

Цифра недели

0001.jpg

Подробнее

«Краснобор» вложит 2 млрд рублей в модернизацию

Агрохолдинг «Краснобор», один из лидеров рынка индейки в России, начал инвестиционную программу глубокой модернизации производственных площадок в Тульской области стоимостью 2 млрд руб. На первом этапе запланировано строительство новых и модернизация существующих птичников. На втором — расширение продуктовой линейки, что будет связано с установкой новых линий упаковочного оборудования. Благодаря этому через два года объем производства должен увеличиться на 10-15%. За 12 месяцев 2019 года объем продаж индейки в агрохолдинге увеличился на 8% и составил 26 тыс. т в живом весе против 24 тыс. т за аналогичный период 2018-го.

Подробнее

Показать еще

Статьи по теме
Экспорт молочной продукции вырос на 4%
Спрос на удобрения оказался выше плана
Россельхознадзор рассчитывает улучшить прослеживаемость зерна
На продукты с заменителем молочного жира сохранится льготный НДС
Самое интересное за неделю с 16 по 22 декабря

Читайте такжеTrimble GFX-750. Мнение сельхозпроизводителей о навигационном дисплееПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
«Агроинвестор»
В России может подорожать мед
«Агроинвестор»
«Русагро» хочет построить крупнейший в мире завод соусов
«Агроинвестор»
Импорт продовольствия на $4 млрд превысил экспорт
«Агроинвестор»
Минсельхоз: агроэкспорт в 2019 году достигнет $25 млрд
Журнал
"Агротехника и технологии" №6, ноябрь-декабрь 2019
Журнал
"Агроинвестор" №12, декабрь 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией