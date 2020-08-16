Самое интересное за неделю с 10 по 16 августа

Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США повысила прогноз урожая пшеницы в России на 1,5 млн т до 78 млн т. Оценка валового сбора прочих зерновых снижена с 40 млн т до 38,93 млн т, при этом прогнозы по кукурузе и ячменю остались без изменений: 15,3 млн т и 17,3 млн т. Американские аналитики традиционно не учитывают производство в Крыму. Прогноз урожая пшеницы увеличил и аналитический центр «СовЭкон» - с 79,3 млн т до 80,9 млн т на фоне высокой урожайности в регионах Центра и Поволжья. Однако в целом оценка по валовому сбору зерна уменьшена со 126,5 млн т до 126,1 млн т из-за снижения прогноза по кукурузе с 14,8 млн т до 13,6 млн т. В очередной раз уточнил прогноз урожая Институт конъюнктуры аграрного рынка, повысив оценку валового сбора пшеницы на 1,5 млн т до 81 млн т, всего зерна — до 129 млн т.



Подробнее



Аналитики составили рейтинг регионов по эффективности работы АПК

Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) составил первый рейтинг регионов по эффективности работы АПК по итогам первого квартала. Согласно документу, лидерами стали Краснодарский край (100 баллов), Москва (89,06) и Воронежская область (84). Четвертую строчку в рейтинге занял Татарстан (77,66 балла), далее идут Белгородская (73,65), Ростовская (73,18), Самарская (70,5), Московская (69,83) и Калининградская (68,3) области. Замыкает топ-10 Курская область с 66,86 балла. Хуже всего обстоят дела в Еврейской автономной области, регион не набрал ни одного балла. Далеко не всегда признанные аграрные регионы отличаются эффективной организацией сельхозпроизводства. Так, некоторые регионы с большим сельскохозяйственным потенциалом — например, Ставропольский край (17 место), Брянская (13 место), Орловская (27 место), Липецкая (12 место), Калужская (14 место) — не вошли в первую десятку списка, что аналитики ИКСИ считают тревожным выводом.



Подробнее



Цитата недели





Масложировой союз предлагает ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса за пределы ЕАЭС начиная с 1 сентября на срок до четырех лет. Вероятен как полный запрет на вывоз, так и установление квоты. Соответствующее предложение союз направил в Минсельхоз, Минэкономразвития и вице-премьеру Виктории Абрамченко. Отраслевые аналитики предупреждают, что в итоге такие действия могут привести к сокращению посевов масличных.



Подробнее



В России начался озимый сев

По данным Минсельхоза на 14 августа, озимые агрокультуры под урожай 2021 года посеяны на 155,5 тыс. га или 0,9% к прогнозной площади. На этой неделе о старте посевной кампании, в частности, сообщили Самарская и Оренбургская области, а также Башкирия. В ближайшее время начнут работу регионы Центра. Участники рынка рассказали «Агроинвестору», как идет подготовка к посевной и насколько она подорожает в этом году.



Подробнее



«Индюшкин двор» (структура холдинга «Дамате») перезапускает производство индейки на бывших площадках «Евродона» в Ростовской области, на них уже завезли 50 тыс. двухсуточных индюшат, которые вылупились в Германии. Как сообщает правительство региона, еще в июле на производство поставили 72 тыс. яиц индейки, сейчас они находятся на инкубации. Первый выводок молодняка ожидается в 20-х числах августа, также «Индюшкин двор» ожидает поставку 70 тыс. яиц из США. К концу года предприятие планирует выпустить около 2,65 тыс. т мяса индейки.



Подробнее



Обещание недели





После посещения тепличного комплекса на Чукотке глава правительства сказал, что в регионах Дальнего Востока должны быть местные овощи и предложил обсудить с Минсельхозом и Минфином, в частности, возможность субсидирования процентной ставки по кредитам и возмещения капитальных затрат. Отраслевые аналитики надеются, что визит главы кабмина поможет усилить господдержку тепличной отрасли ДФО, поскольку вопрос обеспечения региона овощами закрытого грунта стоит довольно остро из-за ряда его особенностей.



Подробнее



Московская биржа планирует запустить торги поставочным фьючерсом на пшеницу в ноябре

Московская биржа планирует в ноябре этого года запустить торги поставочным фьючерсом на пшеницу. Базисом поставок по фьючерсу станет ряд элеваторов Воронежской области, также есть партнер, готовый стать маркет-мейкером — группа компаний, в которую входят экспортеры, порты (название не уточняется, но, вероятно, это будет «Деметра-Холдинг» ВТБ).



Подробнее



Садоводы просят ограничить импорт яблок

Союз «Садоводы Кубани» предложил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву ввести квоты на импорт яблок и слив в период сбора урожая. По мнению союза, такая мера позволит снизить избыток предложения и будет мотивировать торговые сети повышать закупочные цены на местные плоды, не поднимая цену на полке. В период массового предложения продукции собственного производства (сентябрь-март), объем помесячного заполнения рынка отечественными и импортными яблоками должен быть в соотношении 60% на 40%, считает союз.



Подробнее



Цифра недели

Подробнее



Группа «Эфко» инвестирует 100 млн руб. в производство котлет для бургеров из текстурата соевого белка, мощность пилотной линии составит 500 кг в месяц. Продукт разработан на базе входящего в «Эфко» центра «Бирюч-НТ» в Белгородской области. Массовые продажи растительного мяса для b2b и b2c рынка начнутся в начале 2021 года, розничная реализация будет вестись под новым брендом, сейчас торговая марка находится на регистрации. Кроме растительного мяса будут выпускаться специальные соусы, с которыми вкус бургеров на растительной основе раскрывается лучше.



Подробнее

