Самое интересное за неделю с 19 по 25 июля

А. Астахова

Производители заморозят цены на минеральные удобрения



Крупнейшие производители минеральных удобрений приняли добровольные решения о сдерживании цен на свою продукцию и предоставлении дополнительных скидок до 5% от текущего уровня на основные виды минеральных удобрений до завершения осенних полевых работ (31 октября 2021 года), сообщила Российская ассоциация производителей удобрений. Договоренность о сдерживании цен была достигнута на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко. По итогам совещания Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС совместно с бизнесом должны определить параметры добровольной фиксации цен под конкретные объемы потребления минудобрений в этом сезоне. Также им поручено проанализировать и предложить долгосрочные механизмы поддержания доступности удобрений.



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Агросектор сможет рассчитывать на «зеленое» финансирование

В России готовится к запуску система финансирования «зеленых» проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение, определяющее цели и основные направления ее работы подписал глава правительства Михаил Мишустин. Финансирование будет осуществляться за счет «зеленых» или адаптационных финансовых инструментов (специальных облигаций или кредитов), с помощью которых бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях. В числе приоритетов — снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение. При этом проект в целом должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды. На «зеленое» финансирование в том числе смогут рассчитывать проекты в сельском хозяйстве.



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Цитата недели







Вопрос роста цен на базовые продукты питания сегодня стоит «особо остро». Об этом президент Владимир Путин сказал на совещании с членами правительства. В частности, глава государства отметил удорожание овощей «борщевого» набора. Президент призвал ФАС активнее мониторить ситуацию в торговых сетях. Кроме того, к проблеме должны подключиться руководители регионов и Минпромторг и создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей к торговым точкам. Абрамченко заверила, что овощи находятся «в фокусе пристального внимания» правительства, цены на них подвержены сезонным колебаниям, но в этом году «поднялись очень сильно».



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По данным Минсельхоза, в сезоне-2020/21 Россия экспортировала 49 млн т зерна, ранее агроведомство оценивало отгрузки на уровне 48 млн т. «По предварительным цифрам, у нас еще нет данных за июнь по поставкам в страны ЕАЭС, сейчас экспорт 48,5 млн т. По идее, порядка 49 млн т мы должны достичь», — сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Россия сохраняет мировое первенство по экспорту пшеницы, он составил 37,6 млн т. В то же время прогнозы урожая в этом году позволяют вновь рассчитывать на лидерство. Россия может отправить на экспорт 51 млн т зерна при урожае 127,4 млн т, включая 81 млн т пшеницы, сказала Лут.



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«Союзмолоко»: молочную отрасль ждет волна слияний и поглощений



Конкуренция в молочной отрасли будет усиливаться, и через три-пять лет ее ждет волна слияний и поглощений, которые могут быть инициированы как самими участниками рынка, так и внешними инвесторами, которые не связаны не только с молочной, но и с пищевой промышленностью в целом. Об этом сказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Согласно рейтингу союза, 30 крупнейших компаний на молочном рынке за последние пять лет увеличили объемы продаж почти в 1,5 раза и уже обеспечили более 50% прироста рынка. Это крайне высокие показатели по сравнению с сектором производства молока-сырья, где тенденция к консолидации только набирает обороты.



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Прогноз недели







Аномальная жара, проливные дожди и перепады температур в ряде регионов производства яблок не станут серьезными факторами для снижения урожая. Однако он все-таки может оказаться ниже, чем прогнозировалось ранее — в Кабардино-Балкарии, одном из ведущих регионов-производителей сбор уменьшится. Также ожидается снижение цен на яблоки.



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Снижение урожайности агрокультур из-за засухи может произойти в 14 регионах страны, преимущественно в зоне Поволжья и Урала, прогнозирует Национальный союз агростраховщиков на основе данных космического мониторинга. Из-за засухи в ряде регионов Приволжья и Урала уже введен режим ЧС. Однако более высокие сборы на Юге, в Сибири и Центральном Черноземье должны компенсировать эти потери.



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Проект производства меда за 3,7 млрд рублей стал приоритетным в Башкирии

Инвестиционный проект компании «Би Хэппи» по созданию в Башкирии производства готовой медовой продукции включен в список приоритетных. В проект будет вложено 3,7 млрд руб., он начнет работу до 2028 года и будет реализован в 12 районах республики. Компания планирует выпускать более 2 тыс. т липового меда, 2,5 тыс. т — монофлерного, 677 т — гречишного и 1,1 тыс. т смешанного цветочного меда в год. Ранее сообщалось, что производственная база будет состоять из 30 тыс. пчелосемей. Продукция будет ориентирована на экспорт, в рамках проекта планируется создать лабораторию с международной аккредитацией по проверке качества медовой продукции. Также в Башкирии будет создана «Медовая академия», которая станет фондом инноваций и экспертизы для пчеловодства.



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Цифра недели







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Производители сельхозтехники попросили о дополнительном финансировании



Ассоциация «Росспецмаш» обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительном финансировании отрасли сельхозмашиностроения. Без него себестоимость производства сельхозпродукции может вырасти, так как техника для аграриев подорожает минимум на 10%. В этом году на реализацию программы выделено 10 млрд руб., но эти средства закончатся уже в июле, и отрасли нужно дополнительно 6 млрд руб., чтобы аграрии могли закупить технику со скидкой, говорится в письме. Без программы техника подорожает минимум на 10-15% (на величину субсидии), максимум — на 25-30% с учетом роста себестоимости машин из-за подорожания металла и комплектующих.



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