Самое интересное за июль

Е. Разумный

Правительство не планирует отменять экспортные пошлины на зерно



Правительство не рассматривает возможность отмены «зернового демпфера» и экспортной пошлины на зерно, федеральный бюджет на 2022 год составляется с учетом действия пошлины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве. Собеседник агентства отметил, что некоторые производители зерна допускают отмену пошлины осенью и поэтому сдерживают продажи, что создает определенный дисбаланс на рынке. При этом никаких оснований для отмены пошлины нет, подчеркнул он.



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Производители заморозят цены на минеральные удобрения



Крупнейшие производители минеральных удобрений приняли добровольные решения о сдерживании цен на свою продукцию и предоставлении дополнительных скидок до 5% от текущего уровня на основные виды минеральных удобрений до завершения осенних полевых работ (31 октября 2021 года), сообщила Российская ассоциация производителей удобрений. Договоренность о сдерживании цен была достигнута на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко. По итогам совещания Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС совместно с бизнесом должны определить параметры добровольной фиксации цен под конкретные объемы потребления минудобрений в этом сезоне. Также им поручено проанализировать и предложить долгосрочные механизмы поддержания доступности удобрений.



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OECD-FAO: мировые цены на продовольствие стабилизируются в ближайшие десять лет



В ближайшее десятилетие мировые цены на большинство сельскохозяйственных товаров, в том числе на продовольственных, стабилизируются, говорится в докладе, подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — OECD) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Также аналитики прогнозируют, что до 2030 года спрос на сельскохозяйственную продукцию будет повышаться медленнее обычного — в среднем на 1,2% в год, тогда как в последние 10 лет он увеличивался на 2,2% в год. При этом мировое производство в этот период будет расти на 1,4% в год.



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Условия льготного кредитования АПК могут измениться



Из-за большого объема обязательств Минсельхоз предлагает с 1 сентября снизить размер субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам в сфере АПК с 90-100% до 80% ключевой ставки ЦБ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru . Ставка по действующим кредитам, оформленным до 31 августа 2021 года, не изменится. Это вынужденная мера, так как в этом году бюджетное финансирование урезано с 90,88 млрд руб. до 80,22 млрд руб., при этом объем обязательств вырос.



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Минсельхоз создаст неснижаемый запас зерна и сахара



Минсельхоз предлагает создать неснижаемый интервенционный фонд зерна и сахара объемом 3 млн т и 250 тыс. т соответственно. Закупки продукции могут пройти в 2022—2023 годах, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов. Там также уточняется, что зерно будет продаваться мукомольным и хлебопекарным предприятиям, сахар — в ритейл в случае роста цен на 10% и более по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет плюс инфляция.



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Росстат: годовая инфляция в июне достигла пятилетнего рекорда



Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, что является рекордным показателем с августа 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,69%, сообщил Росстат. Особенно сильно в июне по сравнению с маем подорожала свекла — на 58,4%, морковь стала дороже на 37%, картофель — на 20,3%. Огурцы подешевели на 21,8%, томаты — на 16,2%, бананы — на 4,5%. Рост цен на капусту составил 14,3%, виноград подорожал на 2,8%, майонез — на 2,7%, рыба — на 2,4%, гречневая крупа — на 1,7%, сахар — на 0,8%, подсолнечное масло — на 0,5%, яйца подешевели на 12,2%.



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«ЭкоНива» попросила суд расторгнуть опционные соглашения с Россельхозбанком



Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр, его компании Ekosem Agrar AG, Ekosem Schwarzerde GmBH и Елена Левина обратились в арбитражный суд Воронежской области с иском к структуре Россельхозбанка «РСХБ-Финанс». Они просят расторгнуть соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в «ЭкоНива-АПК Холдинг», «ЭкоНива-Продукты питания» и «ЭкоНива-АПК Черноземье». Общая номинальная стоимость долей — 5,3 млн руб. Также истцы попросили суд принять обеспечительные меры: запретить до вступления в силу решения по делу совершать действия, направленные на реализацию прав. При этом компания уточнила, что рассматривает временную передачу контрольного пакета акций в российских операционных компаниях Россельхозбанку.



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Кубань обновила рекорд по урожаю зерна



Краснодарский край завершил уборку зерновых колосовых и зернобобовых агрокультур, урожай составил 12,38 млн т, что стало новым рекордом региона. В том числе озимой пшеницы собрали 10,54 млн т, валовой сбор ячменя достиг 1,1 млн т, что является максимальным показателем за последние 10 лет. Площадь уборочных работ составила около 1,9 млн га. Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых составила 60,1 ц/га, что на 11,7 ц/га больше, чем в прошлом году. Почти 90% собранной пшеницы — зерно 3-го и 4-го классов.



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НМЖК построит комплекс по переработке масличных за 23,4 млрд рублей



Нижегородский масло-жировой комбинат (НМЖК) в конце 2021 года в городе Бузулук Оренбургской области планирует начать строительство крупнейшего в макрорегионе интегрированного комплекса по глубокой переработке масличных. Предприятие также будет выпускать майонезы, майонезные соусы и растительное масло. Инвестиции составят более 23,4 млрд руб. Запуск первой очереди производственного комплекса запланирован на 2023 год, второй — на конец 2025-го. Ежегодно комплекс будет перерабатывать до 1 млн т сырья — подсолнечника и других масличных, производить до 450 тыс. т растительного масла, 390 тыс. т высокопротеинового шрота и около 200 млн упаковок майонезов и соусов.



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Агрохолдинг «Степь» купил ведущего производителя фасованных сыров



Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») купил 100% акций холдинговой компании «ПиР» — ведущего производителя фасованных сыров в России, одного из крупнейших дистрибьюторов молочной продукции — сыров, масла и растительных альтернатив. Новый актив соответствует стратегии холдинга по выходу во вторичные переделы и развитию переработки. По оценкам источников «Ведомостей», знакомых с подробностями сделки, она оценивается в 5 млрд руб.



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