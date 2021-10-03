Самое интересное за сентябрь

Pixabay

Правительство изменило госпрограмму развития сельского хозяйства



Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства. Если в прежней версии завершить второй этап программы предполагалось 31 декабря 2025 года, то теперь — в 2030-м. К этому времени, согласно прогнозу Минсельхоза, производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах должно увеличиться на 14,6% относительно 2020 года, выпуск пищевых продуктов — на 14,7%. Также предполагается, что средняя заработная плата работников сельского хозяйства в 2030 году достигнет 60875 руб. (35059,3 руб. в 2020 году), а экспорт продукции АПК составит $47,1 млрд.



Подробнее



Минсельхоз требует увеличить урожай овощей



Минсельхоз потребовал от региональных властей увеличить поддержку овощеводов, чтобы они смогли за пять лет увеличить урожай на 10%. Чиновники обеспокоены прогнозами по ряду регионов о вероятном снижении производительности: это не позволит достичь показателей доктрины продовольственной безопасности, а также приведет к росту цен. Регионам предлагается отнести овощеводство к приоритетным направлениям, что позволит аграриям получать стимулирующую и компенсирующую субсидии.



Подробнее



В России начинает действовать гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло



В России начинает действовать гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. С 1 по 30 сентября включительно она составит $169,9 за тонну. Ставка рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну — это среднее арифметическое рыночных цен за месяц минус $50. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной и базовой ценой, которая установлена на уровне $1 тыс./т. На октябрь пошлина составит $227,2/т при индикативной цене $1324,7/т.



Подробнее



Производители мяса птицы по просьбе Минсельхоза договорилось до конца 2021 года сохранить стабильные отпускные цены на тушки бройлеров. Решение было принято на совещании главы министерства Дмитрия Патрушева с крупнейшими производителями, а также представителями Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК. Сейчас Минсельхоз готовит обращение в Минпромторг, в котором просит ведомство рассмотреть возможность установить коридор закупочных цен на птицу, где учитывалась бы сезонность этого продукта. Уровень цен еще предстоит определить.



Подробнее



Начался второй этап обязательной маркировки молочной продукции



С 1 сентября начался второй этап обязательной маркировки молочной продукции, в список добавились продукты со сроком хранения более 40 суток. По информации оператора маркировки, Центра развития перспективных технологий, регистрацию и учет продукции в системе «Честный знак» прошли 92% производителей такой продукции. Также полностью готовы 64 типографии, их мощности обеспечивают потребности отрасли. Маркировка молочной продукции стала обязательной с 1 июня 2021 года для сыров и мороженого, третий этап должен начаться с 1 декабря для товаров со сроком годности 40 дней и менее.



Подробнее



Правительство планирует увеличить расходы на сельское хозяйство

В 2022 году расходы бюджета на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства планируется увеличить на 5,3 млрд руб. по сравнению с утвержденным ранее объемом, до 285,1 млрд руб. В 2023-м финансирование вырастет на 9,3 млрд, руб. до 304,8 млрд руб., а в 2024 году — на 21,9 млрд руб. до 326,7 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. В 2023 году правительство планирует направить на поддержку фермеров на 2,7 млрд руб. больше, чем планировалось ранее. При этом поддержка экспорта продукции АПК в 2022 году уменьшится на 1,4 млрд руб., в 2023-м — на 467,5 млн руб., зато в 2024-м увеличится на 15,1 млрд руб.



Подробнее



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева может приобрести 200 тыс. га земли в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае у одного из лидеров в производстве растительного масла — «Юга Руси». Стоимость 1 га компании в среднем оценивается в 100-150 тыс. руб. в зависимости от региона, то есть сумма сделки может составить 20-30 млрд руб. Если продажа состоится, это не должно сказаться на основном бизнесе «Юга Руси», зато может улучшить финансовое положение холдинга.



Подробнее



«Дамате» начала строительство крупнейшего в России племенного репродуктора второго порядка мощностью 12 млн яиц индейки в год в Исетском районе Тюменской области. Инвестиции в проект составят 5,2 млрд руб., финансовым партнером выступает Россельхозбанк. Первая очередь проекта будет запущена в 2022 году, в полном объеме работы будут завершены в 2023-м, выход на проектную мощность запланирован на 2025 год. На предприятие будет завезено родительское стадо индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов.



Подробнее



Основной владелец «Русской аквакультуры» купил более 6% акций « Русагро

Структура Максима Воробьева, брата губернатора Московской области Андрея Воробьева, инвестиционная группа Amereus Group, приобрела 6,1% акций «Русагро» в ходе SPO группы, доведя свою долю в холдинге до 10,14%. Максим Воробьев будет владеть 13,6 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), он стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро». Гендиректор группы Максим Басов в ходе SPO приобрел 250 тыс. GDR компании, его доля в холдинге составляет 7,73% (без учета казначейских акций). Председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович в ходе вторичного размещения продал 19,8 млн GDR, его доля в компании снизилась с 71,8% до 57,12% (без учета казначейских ценных бумаг).



Подробнее



«Белая дача» реализует салатный проект в Краснодарском крае

«Белая дача» начинает строительство салатного завода в Краснодарском крае, рассказал основатель компании Виктор Семенов. Инвестиции в проект составят 900 млн руб., его плановая мощность — 5 тыс. т готовой продукции в год. Также компания приобрела площадку для выращивания в открытом грунте салата айсберг и строительства легких теплиц. На первом этапе «Белая дача» возведет теплицы на 10 га, затем — еще на 10 га. В целом салатная ферма займет около 400 га, инвестиции оцениваются на уровне 800 млн руб.



Подробнее

