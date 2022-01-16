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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Самое интересное

Самое интересное за неделю с 10 по 16 января

На прошедшей неделе ритейлеры решили ограничить наценки на социально значимые продукты питания, Росстат уточнил показатель инфляции за прошлый год, Минсельхоз США снизил прогноз экспорта российской пшеницы, а «Мираторг» задумался о сокращении инвестиций

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М. Стулов
М. Стулов

Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России

Минсельхоз США в своем январском обзоре понизил на 1 млн т до 35 млн т прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне (без учета Крыма). Это объясняется тем, что страна проводит политику, направленную на обеспечение внутреннего рынка и стабилизацию цен на продовольствие за счет ограничения вывоза, поясняют американские аналитики. В частности, правительство приняло решение установить с 15 февраля по 30 июня квоту на экспорт зерна в размере 11 млн т, включая 8 млн т пшеницы.

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Крупнейшие торговые сети ограничат наценку на продукты питания

«Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок на социально значимые продовольственные товары 10%, а торговая сеть «Бристоль» - 10-15%. Это решение стало результатом совещаний, проведенных ФАС с ритейлерами: ранее служба предложила им проработать механизмы ответственного ценообразования и рекомендовала ограничить наценки на отдельные позиции.

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Цитата недели

«Для нас всех было сюрпризом снятие ограничений на импорт мяса, обнуление ставки на ввоз 200 тыс. т импортной говядины. По свиноводству то же самое. Решение принято, будем жить по правилам, которые государство выбрало. Но нам это непонятно»

Президент «Мираторга» Виктор Линник

«Мираторг» допускает снижение инвестиций в развитие своего бизнеса в ближайшие годы на фоне роста затрат и госрегулирования рынков АПК. По словам главы компании, впервые за 15 лет она находится в ситуации, когда ни в птицеводство, ни в свиноводство, ни в крупный рогатый скот невыгодно вкладывать.


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Экспорт продукции АПК превысил $36 млрд

По предварительным данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», поставки продукции АПК из России на внешние рынки в прошлом году превысили $36 млрд против $30,6 млрд в 2020-м. При этом в натуральном выражении экспорт составил 65,3 млн т — на 13,7 млн т меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость вывозимой продукции за год увеличилась с $384 до $552, или на 44%. Данные не учитывают статистику экспорта в страны ЕАЭС за декабрь. Второй год подряд в сегменте аграрно-продовольственной торговли Россия стала нетто-экспортером: вывоз продукции на внешние рынки превышает импорт.

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Цифра недели

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Роман Вильфанд: дефицит осадков в Поволжье может привести к проблемам с урожаем

В последние четыре месяца в ряде регионов Поволжья наблюдался дефицит осадков. Проблема коснулась Мордовии, Татарстана, Башкортостана, а также Ульяновской и Оренбургской областей. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это может привести к засушливости почвы весной и летом и в итоге — к проблемам с урожаем. Последствия нехватки осадков скажется позже, потому что от выпавших зимой осадков зависит количество продуктивной влаги в почве.

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Группа «Продо» вышла из яичного бизнеса

Группа «Продо» продала яичную птицефабрику «Чикская» (Новосибирская область), покупателем стала «Птицефабрика Челябинская». Согласно сообщению последней, сделка была закрыта 29 декабря прошлого года, ее условия и стоимость не раскрываются. Решение о продаже предприятия зрело давно, поскольку производство яиц — непрофильное направление для «Продо». Теперь агрохолдинг сосредоточится на развитии производства и переработки мяса.

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Опасение недели

«Ситуация может измениться в апреле-мае, когда растает снег, перелетная птица станет более активной, и вирусы, которые сейчас «затихли», снова активизируются»

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев

По данным Россельхознадзора, в прошлом году в России было зафиксировано 68 вспышек гриппа птиц, в том числе 54 — среди домашней птицы. С начала этого года вспышек гриппа птиц в нашей стране не было зарегистрировано. Главная причина — холодная зима даже в южных регионах. В то же время перелетные птицы локализовались и не переносят заболевание с одной территории на другую. При этом эпизоотическая обстановка по высокопатогенному гриппу птиц в ряде европейских стран ухудшается, поэтому Россельхознадзор вводит новые ограничения на поставки птицы и продукции птицеводства.


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С февраля вывозная пошлина на подсолнечное масло снизится

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 28 февраля включительно составит $251,4 за тонну, сообщил Минсельхоз. Ставка рассчитана при индикативной цене $1359,2 за тонну. На январь пошлина на вывоз подсолнечного масла установлена на уровне $280,8 за тонну. В декабре цены на масло снизились относительно ноября, по прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», в январе мало продолжит дешеветь.

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«Эфко» запустила сеть фудтраков с меню на основе растительных аналогов мяса

Компания «Эфко» сообщила о запуске сети фудтраков с меню на основе растительных аналогов мясных и молочных продуктов для популяризации этой категории. Два фудтрака уже работают в красногорском парке «Павшинская пойма» в Подмосковье, один — в курортном Архызе Карачаево-Черкесии. Третья точка разместится в Санкт-Петербурге. Четвертая — на одном из южных курортов России.

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