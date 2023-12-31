Самое интересное за декабрь

Е. Разумный

Минсельхоз предложил установить квоты на импорт семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, квота на импорт семян картофеля составит 16 тыс. т, пивоваренного ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т (включая восковидную — 0,6 тыс. т), рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь и соевые бобы установлена нулевая квота. Квоту предлагается установить на период с 23 января по 31 декабря 2024 года.



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В России начался эксперимент по маркировке растительных масел

В России начался эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке. Он продлится до 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства. В эксперименте смогут принять участие производители нерафинированного и рафинированного соевого, арахисового, оливкового, пальмового, подсолнечного, кокосового, рапсового и других видов масел, а также маргарина и какао-масла. Одновременно пройдут еще два эксперимента по маркировке — кормов для домашних животных в потребительской упаковке и ряда ветеринарных препаратов.



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НТБ начала закупки зерна в интервенционный фонд

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа») сегодня запустила аукционы по закупке зерна в интервенционный фонд. Как сообщается на сайте площадки, пока запланировано проведение восьми сессий на закупку 21,6 тыс. т зерна (160 лотов по 135 т) — пшеницы 3-го и 4-го классов, а также ржи. В качестве базисов поставки определены элеваторы в Татарстане, Алтайском и Красноярском краях, Оренбургской, Ульяновской и Новосибирской областях. Стартовая цена для закупки пшеницы 3-го класса — 14,2 тыс. руб./т (все цены без НДС), 4-го класса — 13,6 тыс. руб./т, ржи — 10,2 тыс. руб./т, следует из сводной ведомости аукциона.



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Центробанк снова поднял ключевую ставку

Совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 1 п.п. до 16% годовых. Это уже пятое повышение подряд. Центробанк отмечает сохранение текущего инфляционного давления на высоком уровне, но прогноз регулятора по диапазону годовой инфляции по итогам этого года остался прежним (7-7,5%). «Инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона», — говорится в релизе. Одновременно ожидается, что рост ВВП в 2023 году будет выше, чем прогнозировалось в октябре, и превысит 3%. Это говорит о том, что рост российской экономики во второй половине 2023 года превысил ожидания Банка России в октябре, отметил регулятор.



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Россия начала исполнять долгосрочный контракт на поставку зерна в Китай

Россия приступила к исполнению 12-летнего контракта на поставку 70 млн т зерна в КНР. Контракт был подписан Новосибирской производственно-экспортной компанией (ЭПТ, входит в российскую группу «Новый сухопутный зерновой коридор», НСЗК) и китайской госкорпорацией China Chengtong International, Ltd. Перевозка производится в специализированных контейнерах-зерновозах, входящих в состав «сухопутного зернового флота» НСЗК. Поезда со спецконтейнерами, загруженными соевыми бобами и ячменем, отправляются в Китай с Забайкальского зернового терминала.



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В Россию доставили первую партию яиц из Азербайджана

В декабре в Россию доставили первую партию куриных яиц из Азербайджана, сообщил Россельхознадзор. Партию яиц — 612 тыс. штук — ввезли через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» на границе Дагестана и Азербайджана «для дальнейшей реализации на территории России». Решение об открытии российского рынка для яиц из Азербайджана было принято в ноябре. Также ожидаются поставки из Турции. Правда, к снижению цен на яйца к концу декабря эти меры не привели: с 19 по 25 декабря они подорожали еще на 4%.



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Разработан законопроект о передаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

В Совете Федерации разработан законопроект, который предлагает освободить торговые сети от уплаты НДС (до 20%) при передаче продуктов питания с истекающим сроком годности нуждающимся. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что бесплатная передача продуктов питания является реальной альтернативой их утилизации и способна помочь гражданам. Производители и торговые сети готовы к такому шагу, но действующее законодательство обязывает платить налог.



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В морских портах разрешили размещать спецхранилища минудобрений

Президент Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на размещение в границах водоохранных зон в морских портах специализированных хранилищ для хранения и перевалки аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 10 дней. Закон разработан для развития в России портовых мощностей для перевалки опасных жидких, опасных сухих и неопасных сухих минеральных удобрений, аммиака и метанола.



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ФАС ожидает принятия законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает на скорое принятие своего законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары при росте их стоимости более чем на 30%. Документ должен быть принят в начале следующего года, он станет резервным механизмом ФАС для контроля за ценами. Для его запуска будет проведен анализ — в случае высокой наценки Минэкономразвития даст заключение, после получения которого ФАС запустит механизм регулирования.



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Росимущество назначило в концерне «Покровский»

Новым генеральным директором ООО «Агрохолдинг Лабинский», которое является управляющей компанией для предприятий концерна «Покровский», назначен Алексей Скоробогатов, сообщила пресс-служба Росимущества. Соответствующее распоряжение подписано 5 декабря 2023 года. Скоробогатов имеет более чем 10-летний опыт работы в сельскохозяйственном секторе, в том числе на руководящих должностях в группе «Черкизово» и «Деметра-Холдинге». Его навыки антикризисного менеджмента позволят обеспечить стабильность работы холдинга и его последующее развитие, говорится в сообщении. Скоробогатов, слова которого приводятся в сообщении, выразил уверенность, что его команда сможет успешно «разгрести» наследие предыдущих владельцев и сохранить стратегическую роль предприятий группы.



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