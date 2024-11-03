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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Самое интересное за октябрь

В октябре был понижен официальный прогноз урожая зерна, аналитики дали первые оценки его сбора в 2025 году, Минсельхоз оценил нехватку тракторов и комбайнов, а Unilever продала бизнес в России и Белоруссии

| Агроинвестор |

Официальный прогноз урожая зерна понижен

Урожай зерна в этом году составит примерно 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на выставке «Золотая осень», пишет ТАСС. «С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки», — прокомментировал он. Ранее урожай зерна прогнозировался на уровне 132 млн т, в том числе 85-86 млн т пшеницы.

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Правительство выделит еще 17,5 млрд рублей на льготное кредитование

Правительство направит дополнительно около 17,5 млрд руб. на поддержку льготного кредитования для аграриев, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, эта мера позволит просубсидировать не менее 24 тыс. заемщиков. «Рассчитываем, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора, чтобы он в будущем успешно выполнял задачи продовольственной безопасности, предоставляя нашим гражданам в первую очередь возможности самого широкого выбора качественных отечественных продуктов», — отметил глава кабмина.

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оценил нехватку тракторов и комбайнов

Дефицит тракторов в российском АПК составляет 65 тыс. штук, комбайнов — 34 тыс., оценил в проекте изменений в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 года. Вносящий их проект распоряжения правительства размещен на сайте ведомства и портале проектов нормативных правовых актов. Существенный прирост объемов производства продукции АПК обуславливает необходимость учета наличия и степени износа основных фондов в отрасли на текущий момент и в долгосрочной перспективе и необходимость государственной поддержки на их обновление, говорится в документе.

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Страны БРИКС поддержали инициативу по созданию Зерновой биржи

Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию Зерновой биржи и ее последующее развитие, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства, следует из Казанской декларации XVI саммита объединения. «Мы обязуемся содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями на основе правил и минимизировать перебои для обеспечения непрерывных поставок продовольствия и основных средств производства для сельского хозяйства, которые должны быть защищены от неправомерных ограничительных мер экономического характера, не соответствующих правилам ВТО, включая те, которые затрагивают производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, а также коммерческие услуги в области международных перевозок», — говорится в документе.

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Аналитики сделали первые прогнозы урожая пшеницы в 2025 году

() сделал первый прогноз урожая пшеницы в 2025 году — 81-85 млн т. «Но она (оценка) пока ближе к 85 млн т. Мы сохраняем умеренный оптимизм, поскольку в ряде регионов, даже в одном из самых сложных по засушливой погоде — на северо-западе Волгоградской области — прошли дожди», — сказал гендиректор Дмитрий Рылько (цитата по «Финмаркету»). По его словам, влага попала даже в тот слой почвы, где зерно было посеяно амбарным способом — более глубоко, и пшеница «проклюнулась». Это дает надежду на то, что всходы будут получены до ухода посевов в зиму.

Аналитический центр «» также опубликовал свой первый прогноз на 2025 год, согласно которому урожай пшеницы может составить 80,1 млн т против 81,5 млн т в 2024-м и 88,1 млн т в среднем за пять лет. Такой сбор станет самым низким за последние четыре года. Производство может сократиться на фоне неблагоприятной погоды в основных регионах выращивания озимой пшеницы.

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: регулировать цены на сливочное масло не планируется

Вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет ТАСС. «Конечно, мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой, — пояснила она. — Мы просто должны увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью».

Агроведомство также сообщило, что принимает меры по наращиванию импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. На их рост влияет значительное увеличение потребления молочной продукции вследствие повышения доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности предприятий HoReCa, пояснило министерство.

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Акциз на сахаросодержащие напитки повысят до 10 рублей за литр

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий изменения по уплате некоторых налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс и является частью «бюджетного пакета», который был внесен в Думу одновременно с проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы. Во втором чтении документа была одобрена поправка правительства, согласно которой акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки будет повышен с 7 руб. до 10 руб. за литр, при этом облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков по-прежнему будет составлять 5 г сахара на 100 мл напитка, тогда как в первом чтении он был снижен до 2 г. Такое решение было принято в том числе по результатам консультаций с бизнесом, ранее пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Также был скорректирован перечень напитков, не признаваемых подакцизными: из него исключили обогащенные напитки и квасы.

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Сев озимых идет тяжело из-за нехватки влаги

рассчитывает, что озимые под урожай 2025 года займут 20 млн га, однако сев из-за нехватки влаги проходит очень тяжело, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром», пишет «Интерфакс». «Сеем практически в песок», — посетовала она, уточнив, что в ряде регионов дождя не было «где-то с апреля». Тем не менее, Лут подчеркнула, что 20 млн га озимых будут посеяны. «Вопрос в том, что будет дальше со всходами, вегетация растений будет зависеть от наличия воды, дождей», — добавила она.

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предложил установить льготную ставку НДС на семена всех агрокультур

предлагает расширить перечень сельхозкультур, семена для посева которых облагаются льготным НДС по ставке 10%. Соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в июньское распоряжение кабмина. Предполагается, что он вступит в силу через день после официальной публикации и будет действовать до конца 2029 года.

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Unilever продала бизнес в России и Белоруссии

Британская Unilever (производство косметической продукции, бытовой химии, пищевой продукции и мороженого под брендами Dove, «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», Rexona, «Инмарко», «Магнат», Ekzo, Knorr и др.) завершила продажу бизнеса в России и Белоруссии группе компаний «Арнест». Предметом сделки стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, ее условия не разглашаются. «В течение прошедшего года мы тщательно готовили бизнес Unilever в России к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала в себя разделение IT-платформ и цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу», — говорится в сообщении Unilever. Также уточняется, что закрытие сделки завершает присутствие Unilever в России.

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