Самое интересное за январь

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Правительство утвердило план достижения национальных целей развития

Правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении кабмина.



Документ носит межведомственный и межотраслевой характер. Он взаимоувязывает майский указ президента о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты», а также предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.



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Ведущие зарубежные и российские селекционные компании получили доли в квотах на ввоз семян картофеля, пивоваренного ячменя, сахарной свеклы, рапса, восковидной кукурузы и высокоолеиновых гибридов подсолнечника. Соответствующий приказ размещен на сайте Минсельхоза. В этом году ведомство изменило механизм распределения квот на импорт семян, ранее говорил председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач. В 2024-м кроме крупнейших производителей семян также долю получили компании, не имеющие опыта работы на этом рынке. Сейчас на квоты может претендовать только та компания, которая уже занималась поставками, включая 2024 год. И только те, либо является собственником семян, либо имеет материально заверенные контракты, подтверждающие наличие этих семян у поставщика.



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В 2024 году инфляция оказалась выше прогнозов

В декабре по сравнению с ноябрем 2024 года потребительские цены выросли на 1,32%, по сравнению с декабрем 2023-го — на 9,52%, сообщил Росстат. В том числе продовольственные товары по сравнению с ноябрем подорожали на 2,6%, относительно декабря 2023-го — на 11,05%. В 2024 году цены выросли на 8,45%, в том числе продовольственная инфляция составила 9,18%, говорится в материалах статведомства. По итогам года инфляция оказалась выше ожиданий Минэкономразвития и Банка России.



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Финансирование программы 1432 будет уменьшено

Минсельхоз договорился с Минпромторгом о перераспределении части средств — 4,5 млрд руб. — с программы № 1432 (субсидирование производителей сельхозтехники, которые продают ее аграриям со скидкой) в пользу лизинга сельхозтехники. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса в России». «Мы движемся к тому, чтобы эту меру поддержки (программа 1432) уменьшать и перераспределять ее в меры поддержки спроса», — пояснила Лут.



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В этом году на субсидирование новых льготных кредитов — как краткосрочных, так и инвестиционных — выделено 48 млрд руб. — максимальная сумма, которая когда-либо выделялась на новые займы, рассказала в ходе Всероссийского агрономического совещания министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ранее правительство приняло решение выделить дополнительно 42 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов. Из них, по словам Лут, 34 млрд руб. пойдет на короткие кредиты, в том числе 28,6 млрд руб. — на проведение сезонных полевых работ. Глава агроведомства заверила, что если средства на кредитование сезонных полевых работ закончатся, Минсельхоз подумает, как перераспределить средства на это направление. «Сезонные полевые работы — это приоритет», — подчеркнула она. Если ключевая ставка сохранится на уровне 21%, то льготные кредиты на полевые работы можно будет взять под 8,3%.



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Топ-10 экспортеров поставили на внешние рынки 42,6 млн тонн зерна

По оценке аналитического центра «Русагротранса», в 2024 календарном году экспорт зерна из России достиг исторически рекордных 72 млн т против 68,6 млн т в 2023-м (включая поставки в страны ЕАЭС). Крупнейшими экспортерами стали «Грейн Гейтс», «Астон» и «Объединенная зерновая компания», сообщили «Агроинвестору» в центре. Как следует из рейтинга экспортеров, топ-10 компаний в сумме поставили на внешние рынки 42,6 млн т зерна — свыше 59% от общего объема вывоза.



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Производство скота и птицы на убой обновило рекорд

По данным Росстата, производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах в прошлом году увеличилось на 2,1% относительно 2023-го и составило 16,9 млн т (здесь и далее — в живом весе, без учета новых регионов). В том числе сельхозорганизации нарастили объемы на 3,3%, до 13,8 млн т, КФХ и индивидуальные предприниматели — на 1,3%, до 0,6 млн т. Производство в ЛПХ снизилось на 3,5% и составило 2,5 млн т.



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Яровой сев начнется на пять-семь дней раньше обычного срока

В этом году яровой сев почти во всех регионах Европейской части России начнется на пять-семь дней раньше обычного срока. Такой прогноз на Всероссийском агрономическом совещании озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В первой декаде марта первым начнет яровой сев Крым, считает он.



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Дефицит кадров в АПК превышает 200 тысяч человек

Минсельхоз выстраивает бесшовную систему подготовки специалистов для отрасли — от агроклассов до высших учебных заведений, чтобы восполнить дефицит кадров, который, по данным комитета Госдумы по аграрным вопросам, сейчас превышает 200 тыс. человек. В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» к 2030 году предстоит создать 18 тыс. таких классов по всей стране, агроведомство рассчитывает, что в этом году Минпросвещения примет для них стандарт, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса: законодательные основы, роль государства и бизнеса».



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Структуры «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева («Агрокомплекс “Выселковский”») могут выкупить компанию «Приосколье», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Два собеседника издания говорят, что сделка уже закрыта, еще двое знают о переговорах, которые велись со структурами Ткачева. Однако они не уточняют детали соглашения, а это важно, учитывая то, что основатель «Приосколья» — бывший зампред правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий — находится в розыске: в 2023 году он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест и впоследствии скрылся.



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