Самое интересное за февраль

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Правительство изменило Стратегию развития АПК

Правительство изменило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации. Обновленная Стратегия включает базовый и консервативный варианты, тогда как прежний вариант документа, утвержденный в 2022 году, предполагал целевой и базовый сценарии. Согласно новому базовому варианту, к 2030 году производство сельхозпродукции увеличится на 25% относительно 2021-го, что соответствует задаче, поставленной президентом Владимиром Путиным. Консервативный предполагает рост на 13,5%.



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Сельхозпроизводство в 2024 году снизилось на 3,2%

По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в 2024 году снизилось на 3,2% в сопоставимых ценах и составило 8,9 трлн руб. (без учета новых регионов). В том числе в растениеводстве производство уменьшилось на 6,5%, в животноводстве — выросло на 0,9%. Отрицательная динамика была зафиксирована во всех категориях хозяйств: в сельхозорганизациях производство сократилось на 2,4%, в КФХ — на 3,1%, в ЛПХ — на 3,8%.



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Минсельхоз распределил основную часть квоты (90%) на экспорт пшеницы, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июля. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Доли в квоте получили 219 компаний против 261 в 2024 году и 203 в 2023-м. Объем квоты составляет 10,6 млн т, тогда как годом ранее она достигла 29 млн т без разделения на виды зерна и была выбрана на 76%. Наибольшую долю — почти 2,4 млн т — в квоте получила компания «Грейн Гейтс».



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Крупнейшие производители свинины продолжили увеличивать долю рынка

Крупнейшие игроки продолжили увеличивать долю рынка свинины. По итогам 2024 года топ-20 игроков выпустили 79,6% от всего объема промышленного производства свинины против 76,7% в 2023-м, следует из рейтинга Национального союза свиноводов. Участники списка в сумме произвели 4,67 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе), тогда как годом ранее объем был на уровне 4,3 млн т. По данным Росстата, все хозяйства в прошлом году произвели около 6,3 млн т свиней на убой (плюс 3,6% к показателю 2023 года), таким образом, доля участников рынка от общего объема в стране составила 74,1%.



Первое место в рейтинге уверенно продолжает удерживать «Мираторг», который увеличил производство с 803,5 тыс. т в 2023 году до 868,8 тыс. т в 2024-м. Доля компании в общем объеме промышленного выпуска свинины выросла с 14,3% до 14,8%.



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Площади под масличными обновят рекорд

В этом году площади под масличными обновят рекорд и составят 19,7 млн га. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа 2025». Это показатель без учета новых территорий, которые являются мощнейшими регионами по производству подсолнечника, уточнил он. В то же время, ситуация с семенами подсолнечника до конца не ясна, отметил глава ИКАР. «Переход на отечественные гибриды имеет место, но далек от завершения. Скорее всего, локальный его пик будет как раз в этом году», — добавил эксперт.



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ФТС: объем агроэкспорта в прошлом году снизился на 1,1%

В прошлом году Россия увеличила экспорт всех товаров, кроме сельхозсырья и продовольствия, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Главным экспортным товаром в 2024 году оставалась минеральная продукция, поставки которой на внешние рынки выросли на 1,4%, до $264,1 млрд. На втором месте — металлы и изделия из них, поставки прибавили 6% и достигли $63,7 млрд. Агроэкспорт снизился на 1,1%, до $42,6 млрд.



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Крупнейшие компании произвели почти 5,2 млн тонн бройлера

Национальный союз птицеводов (НСП) представил рейтинг крупнейших производителей мяса бройлера по итогам 2024 года. Как следует из списка, топ-25 компаний в сумме оценочно выпустили около 5,17 млн т (здесь и далее — в живом весе). По итогам 2023 года участники рейтинга вместе произвели 5,03 млн т бройлера. По данным Росстата, все хозяйства в прошлом году произвели 7,2 млн т птицы на убой, таким образом, на долю ведущих игроков пришлось 71,8% от общего объема в стране. Первое место в списке сохранила ГАП «Ресурс», которая увеличила производство с 1045 тыс. т до 1070 тыс. т.



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Господдержка на льготное кредитование выросла более чем в два раза

Господдержка на льготное кредитование в этом году выросла более чем в два раза. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. На новые кредиты выделено 48,7 млрд руб. против 21,5 млрд руб. годом ранее, лимиты до регионов уже доведены.



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Доля пяти крупнейших производителей индейки достигла почти 85%

Производство мяса индейки в 2024 году увеличилось на 3,8%, до 438 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе), сообщили Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ) и консалтинговое агентство Agrifood Strategies. Доля пяти крупнейших производителей мяса индейки в общем объеме выпуска достигла почти 85% против 83,5% по итогам 2023 года. Лидерство по объему производства продолжает удерживать ГК «Дамате», выпустившая 241,5 тыс. т индейки против 238 тыс. т годом ранее.



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Суд удовлетворил иск о передаче зернотрейдера «Родные поля» в доход государства

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче 100% зернотрейдера «Родные поля» (ранее — ТД «Риф») в доход государства. Ранее суд также частично удовлетворил ходатайство об обеспечении иска: наложил арест на все движимое и недвижимое имущество компании, в том числе на суда, все доли в уставных капиталах юрлиц и ценные бумаги, денежные средства, а также иные ценности. 6 февраля стало известно, что владельцем 100% долей компании стало Росимущество.



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