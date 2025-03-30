Самое интересное за март

Президент Владимир Путин внес изменения в Доктрину продовольственной безопасностиПрезидент Владимир Путин внес изменения в Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, он уже вступил в силу. В частности, в Доктрину добавлен раздел «Стратегическая цель и основные задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности». Стратегическая цель — поддержание стабильности мировых продовольственных рынков на многосторонней и двусторонней основе, в первую очередь через сотрудничество с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении России.
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В России началась весенняя посевная кампанияАгропромышленный комплекс планомерно входит в этап весенних полевых работ, яровой сев уже начался в Крыму, где на сегодняшний день засеяно 11,7 тыс. га, сообщил Минсельхоз России. В ряде регионов стартовала подкормка озимых культур, она проведена на площади 736 тыс. га. Сейчас 87% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, отметила глава агроведомства Оксана Лут на заседании оперативного штаба, посвященного подготовке к весенним полевым работам. По словам главы Минсельхоза, в этом году общая посевная площадь прогнозируется на уровне почти 84 млн га, из них 55,8 млн га — яровые. Планируется увеличить посевы масличных и кормовых культур, сахарной свеклы, овощей и картофеля в организованном секторе.
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Росстат уточнил данные по урожаю за 2024 годРосстат опубликовал итоговые показатели по собранному в 2024 году урожаю. По уточненным данным, валовой сбор зерна составил 125,9 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) против 145 млн т в 2023-м. В конце прошлого года статведомство оценивало урожай на уровне 124,9 млн т. В том числе валовой сбор пшеницы в прошлом году составил около 82,59 млн т против 92,85 млн т в 2023-м. В конце прошлом года Росстат оценивал урожай агрокультуры чуть ниже — на уровне 82,4 млн т.
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Турция смягчила ограничения на импорт пшеницыС 19 марта Турция смягчила ограничения на импорт пшеницы для производства муки на экспорт, сообщает Reuters со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов. Республика приостановила ввоз в июне прошлого года. Эта и ряд других мер были приняты, чтобы защитить внутреннего производителя на период сбора урожая, сообщало тогда Министерство сельского и лесного хозяйства страны. Ограничение должно было действовать до 15 октября, но вместо него был введен механизм, по которому мукомолам разрешалось импортировать 15% от объема сырья, необходимого для производства муки на экспорт. Остальные 85% должны были закупаться из запасов Турецкого зернового совета.
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Гидрометцентр: состояние озимых улучшилосьСостояние озимых на европейской территории России весной улучшилось. «Нынешняя зима была теплая и малоснежная. Поэтому вегетация очень хорошая и озимые вышли из зимы в гораздо лучшем состоянии, чем в нее входили. Не очень часто встречающаяся ситуация», — сообщил в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, напомнив, что при входе в зиму более чем 40% посевов были в плохом состоянии.
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Суд арестовал основателя «Русагро» и бывшего гендиректора компанииМещанский суд Москвы заключил под стражу до 25 мая основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину Мошкович не признает. Также до 25 мая суд арестовал обвиняемого по тем же статьям бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова. Обвинение считает, что в 2018 году они вынудили бывшего совладельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% уставного капитала в компании в обмен на инвестиции и выполнение обязательств, но не выполнили договоренности. Следователи не уточнили, в чем заключался обман со стороны Мошковича и Басова, говорит адвокат Руслан Кожура. По данным «Интерфакса», Мошковича и Басова обвиняют в хищениях на сумму около 1 млрд руб.
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Агрохолдинг «Степь» получил контроль над «РЗ Агро»Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») получил контроль над компанией «РЗ Агро» (основное юрлицо — «Русская земля»). Ранее она управлялась «Степью» совместно с членами семьи Луи-Дрейфус (Франция). С 14 марта гендиректором компании «Русская земля» является Борис Шивидов. Ранее он также возглавил «РЗ Агро». Шивидов — член советов директоров нескольких компаний, которые входят в агрохолдинг «Степь» и занимаются выращиванием зерновых культур. В пресс-службе агрохолдинга «Агроинвестору» подтвердили, что «РЗ Агро» перешла под контроль «Степи».
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«Юг Руси» продает три маслоэкстракционных завода«Юг Руси» — один из основных производителей и экспортеров растительных масел в России — продает свои МЭЗы: «Валуйский» и «Чернянский», расположенные в Белгородской области, а также «Аннинский» в Воронежской области. Объявления о продаже готового бизнеса появились на «Авито», на них обратил внимание «Коммерсантъ». «Чернянский» МЭЗ предлагается купить за 1,2 млрд руб., «Валуйский» МЭЗ оценивается в 2,6 млрд руб., «Аннинский» - в 2,1 млрд руб.
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Губернатор Белгородской области косвенно подтвердил передачу активов «Приосколья» структурам «Агрокомплекса»Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале сообщил, что встретился с бывшим министром сельского хозяйства страны, экс-главой Краснодарского края Александром Ткачевым. «Проговорили текущую ситуацию и новые этапы развития группы компаний “Приосколье” в Белгородской области», — написал Гладков, тем самым косвенно подтвердив, что предприятие перешло к структурам «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. В карточке «Агрокомплекса» на портале сервиса проверки контрагентов Rusprofile говорится, что компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юридических лиц. «
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«Эфко» приостановила работу двух МЭЗовГК «Эфко» приостановила работу маслоэкстракционных заводов в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край), пишет «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу компании. Там уточнили, что оба предприятия в первую очередь ориентированы на экспортные поставки. Рынок очень волатилен и чувствителен к внешним факторам, и приостановка переработки «не более чем временное операционное решение», отмечают в компании.
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