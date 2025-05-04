Самое интересное за апрель

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Правительство закрепило в агрогоспрограмме цели на 2030 год

Правительство закрепило в госпрограмме развития сельского хозяйства цели по достижению в 2030 году роста производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Согласно изменениям, которые внесены в документ, первая цель - достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых целях) в 2030 году в объеме 122,6% по отношению к уровню 2021 года. Вторая цель предполагает достижение индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых целях) в 2030 году в объеме 124,2% по отношению к 2021-му.



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ЦБ: урожай зерна ожидается выше прошлогоднего

Урожай зерна в 2025 году ожидается выше прошлогоднего, говорится в обзоре Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». «По оценкам главного управления Банка России, исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается выше прошлогоднего и среднего за последние 10 лет», — говорится в документе. Конкретные оценки в документе не приводятся. Прогнозы отраслевых экспертов разнятся от 124 млн т до 132,4 млн т зерна, в том числе 78,5-86,5 млн т пшеницы.



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Российский АПК по итогам 2025 года может вырасти на 2,1%

Российский АПК в этом году может вырасти на 2,1%, такой прогноз озвучила руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина в ходе XX отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных, овощей, фруктов, ягод, молока при снижении производства зерновых.



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Россия продлит запрет на экспорт риса-сырца до 2026 года

Подкомиссия правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза продлить временный запрет на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Исключение сделано для риса для посева. На этот же период принято решение о введении тарифной квоты на вывоз за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы в объеме 50 тыс. т. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную — 50%. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства, сообщается на сайте Минэкономразвития со ссылкой на секретариат вице-премьера Александра Новака.



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Земельный банк крупнейших компаний вырос на 0,5 млн гектаров

В очередной рейтинг крупнейших землевладельцев, составленный компанией BEFL, вошло 75 компаний (на две меньше, чем в прошлом году), их общий земельный банк достиг 19 млн га — на 0,5 млн га больше, чем год назад. Наиболее заметными изменениями в рейтинге текущего года стали перестановки в первой десятке. Земельный банк топ-10 составил 7,7 млн га — 41% от всего рейтинга; в том числе на долю первой пятерки игроков пришлось 5 млн га (26%). В прошлом списке лидеров первая десятка контролировала 7 млн га земли, топ-5 — 4,6 млн га.



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Основателя и экс-гендиректора « Русагро

Следователи МВД обвиняют основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова в том, что они убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые так и не последовали, что привело к ущербу для компании на 30 млрд руб., сообщает ТАСС.



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В прошлом году «Мираторг» приостановил работу пяти ферм КРС в приграничных районах Брянской области. Выбраковка животных — вынужденный убой основного стада из-за действий ВСУ — увеличилась на 55% по сравнению с 2023 годом. Объем производства говядины с учетом вынужденного убоя в «Брянской мясной компании» (оператор межрегионального проекта мясного скотоводства в составе агрохолдинга) составил 202 тыс. т.



Для восстановления производственной программы и выхода на проектные показатели, обеспечивающие положительную рентабельность, потребуется от трех до пяти лет. Однако с учетом текущей стоимости оборотных кредитов и длительностью производственного цикла в мясном скотоводстве, компания не видит экономических предпосылок для восстановления производства.



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«Горкунов» открыл первый в России тепличный комплекс для промышленного производства орхидей

Группа компаний «Горкунов» открыла первый в России роботизированный тепличный комплекс полного цикла для промышленного производства орхидей фаленопсис. Он работает на базе комбината компании «Ярославский» в поселке Дубки Ярославской области. Инвестиции в проект превысили 2 млрд руб. собственных средств, его мощность составит 3 млн орхидей в год при площади комбината в 8 га.



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«ДМС Восток» запустила молочный завод в Калининградской области

Компания «ДМС Восток» запустила крупный молочный завод в Черняховске Калининградской области, сообщил Калининград.Ru. Предприятие занимается производством сухого цельного и обезжиренного молока, а также сливочного масла. Мощность переработки — порядка 100 тыс. т молока, объем выпуска готовой продукции — 13 тыс. т в год. Инвестиции в проект составили около 3,7 млрд руб.



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«Магнит» купил «Азбуку вкуса»

«Магнит» приобрел контрольный пакет уставного капитала торговой сети «Азбука вкуса» (операционная компания — «Городской супермаркет»). Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от ФАС и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе «Магнита». Компания планирует сохранить бренд «Азбука вкуса», а также ключевую управленческую команду, представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом «Азбуки вкуса».



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