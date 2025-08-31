Самое интересное за август

freepik.com

Сельхозпроизводство в июле снизилось на 0,4%

Сельхозпроизводство в июле, по предварительной оценке Росстата, составило 975,4 млрд руб. в хозяйствах всех категорий, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. С января по июль его значение составило 3,88 трлн руб. — плюс 1%. При этом в июле прошлого года сельхозпроизводство выросло на 1,5%, в январе-июле — на 1,6%.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз повысил прогноз урожая пшеницы — на 0,5 млн т, до 86 млн т, пишет «Интерфакс». Также увеличен прогноз по сбору ячменя — на 300 тыс. т, до 18,3 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 132,8 млн т. На прошлой неделе ИКАР уже корректировал оценку валового сбора: тогда по пшенице она была увеличена с 84,5 млн т до 85,5 млн т, по зерну в целом — со 130,5 млн т до 132 млн т.



Минсельхоз предложил поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цены или формулу их расчета на некоторые продукты в долгосрочных контрактах, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое ведомство направило в отраслевые союзы. Ранее министерство предлагало внести поправки в закон о торговле, которые предполагали, что формулу расчета цены в долгосрочных контрактах будет определять ценовая комиссия, а утверждать — правительство.



В этом году посевная площадь уменьшилась на 1,11% относительно 2024-го и составила около 79,3 млн га против 80,18 млн га, следует из данных Росстата по итогам весеннего учета. В том числе площади зерновых и зернобобовых сократились более чем на 5%, до почти 43,8 млн га: пшеница заняла 26,9 млн га (минус 5,62%), рожь — 451 тыс. га (минус 32,52%), ячмень — 6,65 млн га (минус 4,4%). Кукуруза на зерно, предварительно, была посеяна на 2,59 млн га, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.



Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в овощеводстве

Минтруд предлагает в 2026 году снизить по сравнению с 2025-м долю иностранных работников в девяти экономических сферах, сообщается на сайте ведомства. Так, показатель для овощеводства, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение составит не более 40%, ранее было до 50%. Кроме того, ведомство предлагает уменьшить долю и в сферах обслуживания населения: в организациях общепита не менее 50% сотрудников должны быть гражданами России, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было. Однако производители овощей и так испытывают острую нехватку рабочих рук, что частично компенсируется иностранными сотрудниками.



Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены экспортных пошлин на зерно. Такой ответ агроведомство дало на резолюцию совместного заседания совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по внешнеэкономической деятельности и комитета ТПП по развитию АПК, которое состоялось 27 июня. Свою позицию Минсельхоз объясняет тем, что механизм пошлин направлен на сохранение стабильного ценообразования на внутреннем рынке и обеспечивает гибкое регулирование внутренних цен в автоматическом режиме с учетом актуальной мировой конъюнктуры. Документ опубликован в Telegram-канале Российского зернового союза. Также агроведомство обращает внимание на то, что доходы от взимания пошлин идут на реализацию госпрограмм развития сельского хозяйства, комплексного развития сельских территорий, вовлечения в оборот земель сельхозназначения, развития мелиоративного комплекса и др.



Импорт картофеля в этом сезоне вырос более чем втрое

В этом сезоне импорт картофеля практически достиг рекорда и составил 850 тыс. т против примерно 250 тыс. т в 2024 году, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Рост поставок связан с тем, что в декабре 2024-го была обнулена ввозная пошлина на картофель в объеме 300 тыс. т, в мае — еще на 150 тыс. т. «Этот импортный картофель сохранялся на наших прилавках, складах, практически до середины июля, и вступил в жесткую конкуренцию с нашим ранним картофелем, который и так продавался по цене ниже себестоимости», — говорит Красильников. Кроме того, продолжает он, на снижение цен повлияли определенные меры в отношении экспорта раннего российского картофеля в Белоруссию, Казахстан — отгрузки были ограничены.



Посевы гречихи снизились до минимального значения за последние 22 года

В этом году посевные площади под гречихой составили 746,4 тыс. га, что на 32,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Если рассматривать динамику за прошедшие 36 лет, то меньше размеры площадей были только в 2003-м, когда они составляли 733,4 тыс. га, сравнил «АБ-Центр». Если отталкиваться от среднегодовой урожайности за прошедшие пять лет, то при текущем сокращении площадей сборы гречихи в 2025 году составят около 788 тыс. т, прогнозируют аналитики компании.



С 2019 года «Мираторг» инвестировал около 6,7 млрд руб. в развитие семеноводства: строительство трех заводов по подработке семян в Курской и в Орловской областях, организацию на полях орошения и селекционную технику. Об этом рассказал вице-президент агрохолдинга Александр Никитин на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2025». Сейчас площадь семенных участков компании превышает 48 тыс. га, преимущественно они находятся в Курской области и Ставропольском крае. Основные культуры, входящие в структуру трехпольного севооборота, — соя, кукуруза, озимая пшеница.



«Эфко» начнет производство шести видов высокотехнологичных ингредиентов, востребованных в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве и других отраслях. Инвестпроект будет реализован на заводе «Евдаково» в Каменском районе Воронежской области. Объем инвестиций составит 2,6 млрд руб., сообщила компания.



Речь идет о выпуске нескольких разновидностей эмульгаторов, а также среднецепочечных триглицеридах, также известных как МСТ — незаменимых при производстве детского питания и востребованных в спортивном питании. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, в том числе технологическими решениями для производителей мороженого. При выходе на проектную мощность завод планирует выпускать более 8 тыс. т продукции в год. Первую очередь проекта планируется запустить в этом году.



