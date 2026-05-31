Самое интересное за май

Минэкономразвития прогнозирует снижение сельхозпроизводства

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, сельхозпроизводство в России в 2026 году снизится относительно 2025-го на 1,4%. В предыдущем макропрогнозе, вышедшем в сентябре прошлого года, ведомство оценивало рост в 2026-м на 3,9%. В 2025 году сельхозпроизводство увеличилось на 4,9%. На 2027 год ведомство повысило прогноз роста сельхозпроизводства с 2% до 2,5%, на 2028-й — с 2,8% до 4,3%. Прогноз на 2029 год — плюс 3,2%, говорится в прогнозе. Согласно консервативному варианту, в 2026 году сельхозпроизводство снизится на 2%, в 2027-м — вырастет на 1,9%, в 2028-м — на 3,9%, в 2029-м — на 2,8%.



Минсельхоз предложил скорректировать условия льготного кредитования АПК — снизить размер субсидирования до 50% ключевой ставки ЦБ по ранее принятым обязательствам. Проект решения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «В связи с отсутствием дополнительных источников финансирования и дефицитом средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, Минсельхоз России вынужден либо переводить льготные кредитные договоры (соглашения) на коммерческую ставку, либо снизить размер субсидирования по льготным кредитам до 50% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу. Также там уточняется, что эта мера необходима для нивелирования нагрузки на федеральный бюджет.



Отставание ярового сева удалось сократить

По состоянию на 21 мая темпы ярового сева отстают от прошлого года на 3,5 млн га, разрыв удалось сократить. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе пленарной сессии Всероссийского зернового форума. «Сев у нас отстает. Отставал он сильно из-за погоды. Сейчас отставание сократили. На вчера у нас было отставание 3,5 млн га по всему яровому севу», — сказала она. Основное отставание фиксируется в Центре и Поволжье, на Юге оно было значительно сокращено, в то время как темпы сева в Сибири соответствуют прошлогодним и в некоторых регионах опережают его. Впрочем, несмотря на задержку относительно прошлого сезона, регионы не отказываются от структуры сева, отметила Лут.



По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», представленной на сессии «Мировой рынок зерна и роль России в международной торговле» в ходе Всероссийского зернового форума, экспорт пшеницы в июле-мае достигнет 44,9 млн т за счет всплеска вывоза в марте и апреле на фоне роста цен и ослабления курса рубля. По итогам сезона отгрузки прогнозируются на уровне около 46,5 млн т, что станет третьим результатом после 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов.



Минсельхоз США опубликовал первые прогнозы на сезон-2026/27. Согласно обзору ведомства, урожай пшеницы в России в этом году составит 86 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Сбор в 2025-м оценивается в 90,3 млн т. Экспорт в следующем сезоне может составить 47 млн т против 46 млн т в текущем сельхозгоду. Ближайший конкурент — ЕС — в этом сезоне может отгрузить на внешние рынки 30,5 млн т пшеницы, в 2026/27-м — 31 млн т.



Контрольный пакет акций « Русагро

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к основателю группы «Русагро» Вадиму Мошковичу и его родственникам. В доход государства обращены зарегистрированные на него 469,7 млн акций холдинга, а также ценные бумаги, оформленные на супругу Мошковича Наталию Быковскую (795,6 тыс. штук), племянника Сергея Трибунского (14,37 млн акций) и его жену Луизу Площанскую (69,2 млн акций). Также взысканию подлежат почти 73 млн акций, принадлежащих бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову, и 24 млн акций, оформленных на производственно-коммерческую фирму «Профит». Уставный капитал ПАО «Группа Русагро» разделен на 958,7 млн обыкновенных акций. Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль. В конце мая стало известно, что группа «Русагро» перешла под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс».



Россия занимает 9% мирового экспортного рынка индейки

Сейчас Россия активно развивает поставки индейководческой продукции на новые рынки и это, прежде всего, страны Юго-Восточной Азии. В результате доля страны в мировом экспорте этого вида мяса достигла 9%, при это 99% рынка КНР — это российская индейка, 100% — для Саудовской Аравии. Об этом рассказал президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев в ходе саммита «Аграрная политика России». По его словам, Россия занимает лидирующее место по поставкам и в другие страны, но объемы отгрузок не столь велики из-за низкого курса рубля. Впрочем, по его мнению, добиться роста экспорта до 10% от производства к 2030 году (примерно 65 тыс. т, сейчас — 8%) вполне реально.



Крупнейшие российские землевладельцы вошли в мировой топ-20

Первая десятка компаний-участниц очередного рейтинга крупнейших землевладельцев, составленного BEFL, входит в топ-20 ведущих мировых латифундистов. «Если анализировать различные рейтинги владельцев сельхозземли в мире, может сложиться впечатление, что крупные аграрные компании России далеки от мировых лидеров, — говорится в обзоре BEFL. — Земельный банк частных компаний, входящих в мировой топ-5, варьируется от 6 млн га до 9 млн га. В эти колоссальные площади земли в подавляющем большинстве входят земли для скотоводства, а порой — обширные лесные массивы или промышленные земли, а доля пашни либо незначительна, либо ее нет в составе земли вообще». В России же крупные игроки владеют преимущественно пашней.



Масложировой союз: рынок переработки масличных переходит к борьбе за эффективность

Рынок переработки масличных переходит от стадии наращивания мощностей к борьбе за эффективность, поскольку запас экономической прочности МЭЗов, накопленный за прошлые годы, израсходован. В результате сейчас они ведут борьбу за доли процента маржинальности. Об этом руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал в интервью «Абирегу». «На первый план выйдет качество управления и эффективность активов. Где‑то будут меняться команды — там, где заводы управляются неэффективно. Где‑то будут уходить с рынка сами активы: заводы, которые изначально построены с ошибками в технологии, логистике или сырьевой базе. Они просто не выдержат конкуренции», — сказал Мальцев. По его мнению, новых крупных инвестпроектов по переработке ждать не стоит — достаточно имеющихся и реализующихся, а далее слабые мощности будут замещаться сильными, рынок будет становиться качественнее, но не крупнее по объему.



«Эфко» анонсировала старт розничных продаж первых продуктов с биосинтезированным сладким белком браззеином — этот пищевой ингредиент «Эфко» прошел клинические исследования и был сертифицирован на территории стран ЕАЭС в 2024 году.. Первым продуктом, представленным в торговых сетях, станет функциональный негазированный напиток под брендом HiPRO, он будет реализовываться в банках по 250 мл. Ассортимент HiPRO представлен тремя вкусами: шоколад-карамель, ежевика-фисташка, груша-мед. Старт производства назначен на июнь, а презентация пилотных образцов состоялась на международной конференции Deep Food Tech 2026 в Москве, сообщает пресс-служба «Эфко».



