Самое интересное за неделю с 17 по 23 января

А. Гордеев

Минсельхоз снова предложил изменить условия льготного кредитования



Минсельхоз разместил на портале проектов нормативных правовых актов обновленное предложение по изменению условий льготного кредитования сельского хозяйства. Согласно проекту постановления правительства, по кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах, сохранится субсидирование в размере 100% ключевой ставки ЦБ. По кредитам, полученным с 1 января 2019 года по 31 августа 2021го, будет субсидироваться 90% ключевой ставки, по договорам, которые пришлись на период с 1 сентября 2021 года по 14 февраля 2022-го — 80%. Субсидирование кредитов, которые будут выданы с 15 февраля этого года, предлагается уменьшить до 70% ключевой ставки. Ранее ведомство хотело снизить размер субсидий до 70% ключевой ставки ЦБ по всем льготным кредитам.



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«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, по итогам 2021 года произвела свыше 1,1 млн т молока. По сравнению с 2020-м валовой надой вырос на 190 тыс. т, сообщил агрохолдинг. Он стал первым в России, перешагнувшим миллионный рубеж в производстве сырого молока. Поголовье КРС за прошлый год увеличилось на 12% до более чем 212 тыс. животных, в том числе фуражных коров — на 9% до 110 тыс.



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Цитата недели



«Для свиноводства АЧС — это беда и огромный ущерб» Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов По данным Минсельхоза, в прошлом году в России было зарегистрировано 349 вспышек АЧС, в том числе 17 — на крупных свиноводческих предприятиях. С начала этого года выявлено две вспышки — в Самарской области и Хабаровском крае. Эпизоотическая ситуация по этому заболеванию остается непростой, при этом выполнение норм, предписанных ветправилами, способно существенно повысить уровень биозащиты.

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Группа « Черкизово

«АПК “Михайловский”» (входит в группу «Черкизово») закрыл сделку по приобретению у испанской Grupo Fuertes 50% в ООО «Тамбовская индейка» (бренд «Пава-Пава»). Эта доля была оплачена новыми акциями «Черкизово» в количестве 1,17 млн штук, которые в рамках размещения по открытой подписке были оценены в 3,6 млрд руб. В результате доля Grupo Fuertes в уставном капитале группы увеличилась с 8,58% до 11,12%.



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Цифра недели

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Посевы твердой пшеницы в этом году прогнозируются на уровне 790,7 тыс. га, что выше среднемноголетних значений (650-700 тыс. га с 2017 года), сообщил Минсельхоз. Планомерное расширение площадей и повышение урожайности за счет внедрения интенсивных сортов и технологий позволят в ближайшей перспективе увеличить производство агрокультуры до 1 млн т, а к 2025 году ее валовой сбор может достичь 1,8 млн т, рассчитывает ведомство. В 2021 году в России было собрано 75,9 млн т пшеницы, в том числе около 735 тыс. т — твердых сортов, что на 2,3% выше показателя 2020 года.



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Суд наложил арест на активы « Русагро

Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество основного владельца группы «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также на имущество ООО «ГК “Русагро”» на сумму 21,88 млрд руб. Ходатайство о принятии обеспечительных мер поступило от компании «Синко Трейд» по делу о банкротстве «Волжского терминала». Задолженность перед «Синко» составляет около 200 млн руб. Правда, буквально через день суд снял обеспечительные меры после заявления «Русагро».



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Динамика недели



«Рост связан с тем, что эти страны убрали заградительный барьер для российской пшеницы в виде требования по нулевой доле зерен, поврежденных клопом-черепашкой, повысив допустимое значение до 0,5%» Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский По данным подведомственного Россельхознадзору «Центра оценки качества зерна» Россия с начала сельхозгода до середины января увеличила объемы поставок пшеницы в Саудовскую Аравию в семь раз до 916 тыс. т, в Алжир — в 13 раз до 363,5 тыс. т. Как уточнило ведомство, с момента поставки в Саудовскую Аравию первой партии пшеницы объемом 60 тыс. т в апреле 2020 года Россия отправила на экспорт в арабскую страну около 1,1 млн т пшеницы.

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Арбитражный суд Ростовской области в декабре 2021 года по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) признал недействительным договор аренды производственной площадки между структурой ГК «Дамате» «Новые утиные фермы» и банкротящейся «Донстар». Если решение не получится оспорить, производство на предприятии будет остановлено, а на восстановление работы уйдет до года.



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Производство грибов в 2021 году стало рекордным

За последние несколько лет грибоводство в России из нишевой сферы деятельности стало одним из наиболее активно развивающихся направлений. Если еще несколько лет назад в страну завозилось около 90% культивируемых грибов, то теперь — только 15%. По итогам 2021 года производство грибов, по данным Минсельхоза, увеличилось не менее чем на 16% и превысило 100 тыс. т.



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