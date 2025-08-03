Самое интересное за июль

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Минсельхоз разработал новые правила предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК и развитие малых форм хозяйствования. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. При этом из правил исключены субсидии на развитие малых хозяйств — в дальнейшем они будут выделены в новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». Новые правила конкретизируют и дополняют ранее действовавшие меры поддержки, а также предполагают усиление контроля за тратами и эффективностью использования средств.



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Правительство приостановило действие пошлин на экспорт подсолнечного масла и шрота

Правительство приостановило действие плавающих ставок вывозных пошлин на подсолнечное масло и шрот до 31 августа. Это позволит увеличить объемы отгрузок продукции на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника, считают в кабмине. Решение было принято по предложению Масложирового союза — оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ.



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По прогнозу Минсельхоза, в сезоне-2025/26 Россия поставит на экспорт 53-55 млн т зерна, включая 43-44 млн т пшеницы. Об этом сказала глава ведомства Оксана Лут на совещании по вопросам экспорта зерна, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел в Забайкальском крае. В прошедшем сезоне объем вывоза зерна, по словам Лут, составил около 53 млн т, в том числе 44 млн т пшеницы. «В целом это соответствует средним результатам нашего экспорта за последние пять лет. То есть это достаточно неплохой результат», — отметила министр.



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Переходящие остатки риса-сырца могут превысить 200 тысяч тонн

К началу крупяного сезона-2025/26 (с 1 сентября) при среднемесячной переработке 30-35 тыс. т риса-сырца его переходящие остатки могут составить 200-210 тыс. т против 59,3 тыс. т на начало текущего сезона, оценил Национальный рисовый союз. По состоянию на 1 июля, остатки риса-сырца составляли 269,5 тыс. т, что связано с низкими ценами и запретом экспорта риса-сырца, а также ограничением вывоза рисовой крупы на уровне 50 тыс. т до конца года. Такой значительный переходящий остаток будет негативно влиять на цену реализации риса нового урожая, считает союз, а также создаст определенные сложности у предприятий с принятием на хранение и переработку урожая риса этого года.



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Минсельхоз обратился в отраслевые союзы с просьбой оценить поправки в закон, предполагающие установление ценовых коридоров на социально значимую продукцию и закрепление на федеральном уровне доли долгосрочных контрактов между ритейлерами и поставщиками, пишет «Коммерсантъ». Поправки к закону разрабатывают Минсельхоз и Минпромторг, предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года.



Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов ранее говорил ТАСС, что Минпромторг согласовал с Минсельхозом предложения по механизму «вилки» цен — установлению минимальной и максимальной цены на овощи «борщевого» набора и социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов производителей с торговыми сетями. Основной задачей этого механизма является сглаживание ценовых сезонных колебаний.



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По итогам сезона-2024/25 Россия экспортировала 42,2 млн тонн пшеницы

По предварительной оценке, в сезоне-2024/25 Россия поставила на экспорт около 42,2 млн т пшеницы (с учетом стран ЕАЭС) против 55,5 млн т в предыдущем сезоне, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Несмотря на снижение вывоза, это третий результат после сезонов 2023/24 и 2022/23. В первой половине сезона темпы отгрузок были на рекордных уровнях и опережали динамику годом ранее, но во второй — снизились свыше чем в два раза на фоне существенно более низких запасов, укрепления курса рубля и диспаритета экспортных и внутренних цен, отмечают аналитики.



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Доходность предприятий свеклосахарной отрасли может снизиться

По предварительному прогнозу Союзроссахара, составленному с учетом текущих показателей развития сахарной свеклы, если не будет ухудшения погодных условий во всех свеклосеющих регионах, то валовой сбор агрокультуры может составить 48-50 млн т. При этом на сайте союза уточняется, что краснодарские сахарные заводы, которые начнут переработку в течение двух недель, снизили планы по заготовке в среднем на 19%, что отразится на рентабельности на всех этапах производственной цепочки по выращиванию и переработке сахарной свеклы в ЮФО и объемах произведенной продукции.



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Минсельхозу поручено обеспечить положительную динамику агроэкспорта

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное развитию экспорта продукции АПК, с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, руководства отраслевых союзов, а также представители бизнеса. По его итогам Минсельхозу поручено своевременно принимать требуемые меры для обеспечения положительной динамики поставок продукции на внешние рынки. «Руководители отраслевых ассоциаций и союзов проведут необходимую работу с каждой компанией-экспортером и возьмут на особый контроль достижение плановых показателей экспорта в текущем году», — говорится в сообщении на сайте правительства.



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Правительство: дополнительных мер поддержки производства сельхозтехники не нужно

С учетом стабилизации спроса на сельхозтехнику, необходимости введения дополнительных мер поддержки производства и продаж российской сельхозтехники нет. К такому мнению пришли участники заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под председательством вице-премьера Александра Новака, говорится на сайте правительства.



Отмечается, что согласованные на предыдущих заседаниях меры поддержки отрасли помогают поддерживать устойчивость ее работы. В их числе — льготный лизинг, кредитование и субсидирование, отсрочки по уплате утилизационного сбора, возможность закупки аграриями отечественной техники со скидками.



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Аграрии отмечают рост затрат на защиту растений

В ГК «Малино» затраты на средства защиты растений в этом сезоне увеличились по сравнению с предыдущим. «В этом году посадки происходили в сухую землю, и гербициды не сразу стали работать, поэтому засоренность полей действительно была. В июне было очень много влаги, и мы значительное количество сил и средств тратили на борьбу с грибными болезнями, в первую очередь, фитофторой на картофеле», — рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора холдинга Татьяна Губина. В целом, по ее прогнозам, затраты на СЗР по отношению к плановым в этом году вырастут, причем не только на борьбу с сорняками, но и на комплексную защиту — как от сорняков, так и от болезней.



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