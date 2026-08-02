Самое интересное за июль

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Банк России понизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Экономика во втором квартале в целом росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами, оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год, говорится в сообщении регулятора. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. «Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», — отметил Центробанк. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября.



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Основной ландшафт зернового рынка сейчас характеризуется несколькими факторами. Но главные из них — высочайший уровень неопределенности и рисков на основных аграрных рынках из-за конфликта в Иране и в Азово-Черноморском бассейне, а также Эль-Ниньо. Об этом в ходе конференции «Где маржа» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.



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Минсельхоз планирует изменить правила предоставления субсидий регионам на поддержку приоритетных направлений АПК. Так, согласно проекту постановления, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в 2027 году сумма выделяемых средств может снизиться на 21 млрд руб., до 14,28 млрд руб. Согласно пояснительной записке, корректировки связаны с оптимизацией расходов федерального бюджета. В 2028 году финансирование приоритетных направлений АПК предлагается сократить на 19 млрд руб. к объемам, предусмотренным действующим бюджетом. В результате сумма средств на эти мероприятия составит 20,66 млрд руб. в 2028 году и столько же в 2029-м.



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Внутренние цены на зерно продолжают снижаться

Внутренние цены на зерно продолжают стремительно снижаться, причина в поступлении нового урожая и низком внешнем спросе. По словам гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, низкий спрос со стороны экспортеров объясняется приостановкой судоходства в Азово-Донском бассейне. Кроме того, действует фактор поступления нового урожая, который и так традиционно снижает цены, но в этом году усилен сравнительно высоким урожаем на юге страны. По мнению эксперта, ценовая ситуация на рынке зерна в дальнейшем во многом будет зависеть от того, как скоро восстановится судоходство в Азово-Донском бассейне.



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Экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 вырос почти на 14%

По предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2025/26 Россия поставила на экспорт 48 млн т пшеницы против 42,2 млн т в 2024/25 сельхозгоду (рост на 13,7%), пишет «Интерфакс». Россия увеличила отгрузки пшеницы во все топ-5 стран-импортеров, несмотря на резко возросшую в прошедшем сезоне конкуренцию на мировом рынке со стороны других поставщиков, в том числе в ключевых для России регионах Ближнего Востока и Африки, отметили аналитики.



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Кабмин утвердил временный порядок для обеспечения аграриев топливом

Правительство запустило адресный механизм снабжения аграриев топливом в период проведения уборочной кампании, он будет действовать с 30 июля до 1 ноября 2026 года. Согласно постановлению, Минэнерго и Минсельхоз ежемесячно будут формировать сводные данные о планируемых объемах топлива и регионах его поставки. Информация о потребностях на следующий месяц должна направляться участникам соглашений не позднее 20-го числа предыдущего месяца. На основе этих данных нефтяные компании обязаны обеспечить региональным операторам недискриминационный доступ к ресурсам, предназначенным для аграриев. При этом поставляемое по этой схеме топливо может использоваться исключительно для нужд сельхозпроизводителей и не подлежит перепродаже. При этом постановление не фиксирует цены на топливо и не предусматривает обязательных скидок для хозяйств. Минсельхоз, в свою очередь, обязан уведомлять ФАС о заключении таких соглашений в течение пяти рабочих дней.



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Председатель совета директоров « Эфко

Председатель совета директоров ГК «Эфко» Валерий Кустов арестован на два месяца, сообщили информагентства со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Кустову предъявлено обвинение в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), а также в растрате (ст. 160 УК РФ). Наказание по этому обвинению предусматривает до 10 лет колонии.



Также суд арестовал гендиректора «Эфко» Евгения Ляшенко. 29 июля по этому же делу суд были арестованы директор по стратегическому развитию «Эфко» Владислав Романцев, его заместитель Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Первые двое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, чиновницу обвиняют в особо крупной растрате.



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ГК «ЭкоНива» снова заняла первое место в рейтинге топ-30 крупнейших в стране производителей сырого молока, подготовленном аналитиками Национального союза производителей молока, компанией Streda Consulting и агентством «Милкньюс». В прошлом году валовой надой в компании составил 1,45 млн т в физическом весе — на 100 тыс. т больше, чем в 2024-м. Ежегодно «ЭкоНива» наращивает продуктивность молочного поголовья на 6-7%, уточнила компания. В 2025 году среднее поголовье КРС во всех хозяйствах группы превысило 251 тыс. голов (в 2024-м было 248 тыс. голов), в том числе фуражных коров — 120,1 тыс. голов (116,5 тыс.).



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Росимущество продало «Родные поля» за 11,7 млрд рублей

Росимущество продало зернотрейдера «Родные поля» (ранее — ТД «РИФ») на торгах по начальной цене 11,7 млрд руб. Победителем аукциона объявлен его единственный участник — АО «Тиара Холдинг», следует из данных портала ГИС «Торги». В периметр сделки вошли флот компании (девять судов класса река-море и два танкера), железнодорожный подвижной состав (1640 вагонов-хопперов для перевозки зерна), Азовский зерновой терминальный комплекс с портовой инфраструктурой (текущий объем хранения — 108 тыс. т; мощность отгрузки — 31 тыс. т в сутки; годовой объем обработки грузов — свыше 3,5 млн т), а также другая инфраструктура — емкости для хранения сельхозпродукции, галереи, эстакады и др.



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Группа « Продо

Группа «Продо» сообщила, что завершила сделку по покупке предприятия «Башкирский бройлер» мощностью более 46 млн яиц в год, а также племрепродуктора второго порядка. «Приобретение нового актива связано с динамичным развитием птицеводческого направления группы “Продо”», — приводятся в сообщении словам гендиректора компании Вадима Долгова. — Наша цель — обеспечить птицефабрики собственным инкубационным яйцом и эффективно контролировать всю технологическую цепочку выращивания птицы».



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