Самые интересные новости компаний в 2023 году

М. Стулов

В 2023 году компании агросектора заключили немало сделок, объявляли и реализовывали заметные инвестиционные проекты, которые попадали в подборки «Агроинвестора» самых интересных событий месяца или недели. Подводя итоги прошедшего года, мы собрали для вас наиболее значимые новости компаний.





Январь

«Дамате» заложила первый камень селекционно-генетического центра племенного овцеводства в Предгорном районе Ставропольского края. Проект стоимостью 1,1 млрд руб. позволит создать качественный генофонд российских овец путем трансфера новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства и снизить зависимость отрасли от импорта племенного материала. Предполагается создание овцеводческого комплекса интенсивного содержания, включающего две фермы на 3 тыс. овцематок, станции искусственного осеменения, эмбриолаборатории и карантинной площадки на 300 животных.



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«Молвест» открыл производство концентрата молочного белка

ГК «Молвест» открыла в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой переработке молока. На площадке будет производиться 85%-ный концентрат молочного белка (КМБ). Инвестиции в проект составили около 2 млрд руб. Проектная мощность цеха составляет 2,5 тыс. т КМБ в год, что составляет 25,5% от объема импорта в 2021 году. За сутки новые мощности способны переработать 200 т молока.



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Февраль

Производитель масла «Олейна» продал свой бизнес в России

Американский агротрейдер Bunge, производивший растительные масла под торговыми марками «Олейна», Ideal и «Масленица», закрыл сделку по продаже российского бизнес. С 3 февраля, когда сделка была официально закрыта, ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области под контролем нового собственника, им стал контролирующий акционер Exoil Group Карен Ванецян.



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Март

Группа « Продо

Группа «Продо», один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, начала масштабный инвестиционный проект реконструкции и модернизации «Мясокомбината Клинского». Его реализация рассчитана на три года. В результате объем производства увеличится на 30% до 46 тыс. т в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 млрд руб.



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Еще два международных зернотрейдера могут уйти из России

Международный зерновой трейдер Viterra уведомил Минсельхоз о прекращении экспорта зерна из России с нового сезона. В сезоне-2021/22 компания была четвертой по объему вывоза российского зерна. Также сократить бизнес в России решила Louis Dreyfus Company (LDC). Ранее также стало известно, что российская «дочка» американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в 2023/24 сельскохозяйственном году.



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Апрель

В порту Высоцк заработал первый на Балтике зерновой терминал



Из зернового терминала порта Высоцк (Ленинградская область) ушла первая партия пшеницы весом 25 тыс. т. Таможня оформила первое судно с зерном в одну из стран Африки. Управляющая компания терминала «Порт Высоцкий» уточнила, что это была тестовая отгрузка, и сейчас на терминале продолжаются пуско-наладочные работы. Выйти на проектную мощность отгрузки зерна компания рассчитывает к концу второго квартала текущего года. Годовая мощность экспортного зернового терминала составляет 4 млн т, объем инвестиций в проект — около 5,5 млрд руб.



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Май

«Русский водород» купил имущество «Донбиотеха»

Московская компания «Русский водород» стала победителем торгов, в ходе которых реализовывались акции «Донбиотеха» (недостроенный завод по глубокой переработке зерна в Ростовской области), следует из протоколов, опубликованных на торговой площадке «Альфалот». По ходу процедуры имущество компании было конвертировано в акции специально созданного АО «Донские биотехнологии» в количестве более 11 млн по номинальной цене 1 тыс. руб. за штуку, все 10 лотов с акциями «Русский водород» приобрел за 7,17 млрд руб.



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Июнь

Компания НСЗК заключила контракт с китайской госкорпорацией на сумму более 2 трлн рублей

ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» и китайская госкорпорация China Chengtong International Investment в ходе Петербургского международного экономическом форума (ПМЭФ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и расширении взаимной торговли. Стороны договорились о развитии инфраструктуры и увеличении производства зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также о поставках зерна на сумму 1,9 трлн руб. с расчетами в национальных валютах. Кроме этого, стороны планируют организацию поставок с последующей локализацией производства в России технологического оборудования и сельхозтехники на 150 млрд руб., а также совместные инвестиции в размере 50 млрд руб., сообщает НСЗК.



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Июль

Российские активы Danone

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» указом президента были переданы во временное управление Росимущества. Новым гендиректором «Данон Россия» стал бывший вице-премьер и министр сельского хозяйства Чечни Якуб (Ибрагим) Закриев, президентом «Балтики» стал Таймураз Боллоев, который уже руководил компанией в 1991—2004 годах.



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ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинга»

ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинга», об этом глава банка Андрей Костин сообщил «Интерфаксу» в кулуарах Финансового конгресса Банка России. «Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее (долю) реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, — это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная», — цитирует Костина агентство.



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Группа «Русагро», один из крупнейших в России вертикальных агрохолдингов, сообщила о закрытии сделки по приобретению 50% акций у российских акционеров и контроля над группой компаний НМЖК. Стоимость сделки не уточняется. Контроль над НМЖК позволит компании занять ключевые позиции в основных сегментах B2С рынка, в том числе, стать производителем майонезов и майонезных соусов №1 в России, существенно укрепить позиции в выпуске подсолнечного масла и сопутствующих продуктов из маслосемян, а также в ряде продуктовых категорий промышленных жиров.



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Август

Забайкальский племзавод «Комсомолец» сменил владельца

Структура фонда прямых инвестиций «Сигнет-Инвестиции1» закрыла сделку по покупке крупнейшего в Забайкалье собственника сельхозземель — «Племзавода “Комсомолец”», выкупив у Валерия и Ивана Нагелей 100% акций агрохолдинга. Земельный банк компании составляет 193 тыс. га. «После сделки фонд должен войти в число тридцати крупнейших владельцев сельхозземель в стране. Его земельный банк составит около 233 тыс. га. В фонде появятся новые направления деятельности, расширится ассортимент продукции и география деятельности, в том числе внешнеэкономическая», — сообщили «Агроинвестору» в фонде.



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Сентябрь

«Новый сухопутный зерновой коридор» и китайская компания создадут крупнейший сухопутный зерновой флот

ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) и Международная инвестиционная компания «Чжунчэнтун» (China Chengtong International Investment Со.) заключили соглашение о совместной реализации проекта по созданию в Еврейской автономной области логистического хаба — «Зерновой Терминал Нижнеленинское — Тунцзян». Общий объем инвестиций в проект составит 15 млрд руб. Проект будет реализован в рамках концепции развития логистической инфраструктуры «Зерно +», которая предполагает сухопутную перевалку грузов и контейнерную перевозку зерновых грузов и позволяет обеспечить 100% загрузку в «обе стороны». Также в рамках проекта будет создан первый в России «Сухопутный зерновой флот», способный перевозить до 600 тыс. т зерна.



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Октябрь

Имущество концерна «Покровский» на 500 млрд рублей изъято в пользу государства



Лабинский городской суд Краснодарского края принял решение об изъятии имущества Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова, которых называет бенефициарами концерна «Покровский», а также связанных с ними физических и юридических лиц. Общая стоимость изъятого имущества превышает 500 млрд руб. Это решение было принято в рамках удовлетворения антикоррупционного иска Генпрокуратуры. Изъятые активы включают сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости, расположенные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Решение Лабинского городского суда не влияет на исполнение концерном «Покровский» контрактных обязательств и выплату заработной платы сотрудникам. Все подразделения группы работают в штатном режиме и осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность под контролем судебных приставов.



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Крупнейший молочный холдинг России — ГК «ЭкоНива» - объявил о начале биржевых торгов сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом. Организатором торгов выступает «ЭкоНива-Семена», одна из торговых компаний группы. Торги будут проводиться онлайн на Национальной товарной бирже (НТБ), которая входит в группу «Московская биржа». Первые товарные аукционы состоялись 16 октября. Согласно данным на сайте НТБ, в первый день торгов «ЭкоНива» продала на бирже 720 т сырого молока на 28,5 млн руб. и 20 т сливочного масла на 60 млн руб.



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Ноябрь

Структура «Агрокомплекса» им. Н. И Ткачева купила « Юг Руси

Крупнейший производитель подсолнечного масла в России — «Юг Руси» - перешел под контроль московского ООО «Ресурс», которое связывают со структурами владельца «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Источник «Коммерсанта» ранее оценивал стоимость бизнеса «Юга Руси» примерно в 40 млрд руб. без учета долга.



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Суд признал недействительной продажу «Здоровой фермы» группе « Черкизово

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Московской сетевой компании (МСК) и признал недействительной сделку по продаже агрохолдинга «Здоровая ферма» группе «Черкизово», следует из картотеки арбитражных дел. Решение суда было принято 1 ноября и полностью удовлетворило требования истца. Аукцион по продаже бройлерных активов «Здоровой фермы» банком непрофильных активов «Траст» состоялся в декабре прошлого года, победителем стал АПК «Михайловский», входящий в группу «Черкизово». Общая сумма сделки составила 4,03 млрд руб. В январе МСК подала иск об оспаривании результатов торгов. «Черкизово» оспаривает решение суда.



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Совет директоров ГК «Эфко» принял решение о закрытии бизнеса по производству молочных продуктов. Вместо этого производственные мощности будут переориентированы на производство растительных альтернатив, предназначенных для экспорта. Компания также сосредоточится на переработке масличных продуктов, растительных жиров и белков. Она будет продолжать инвестировать в инновационные направления, такие как технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и продукты для здорового долголетия. Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов отметил, что решение о закрытии бизнеса по производству молочных продуктов болезненное, но компания имеет достаточно проектов, на которые не хватает ресурсов.



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Декабрь

«Рустарк» открыла научно-исследовательскую лабораторию в «Сколково»

«Рустарк», крупный российский производитель крахмалопродуктов, растительных полисахаридов и премиального мальтодекстрина, открыл научно-исследовательскую лабораторию в центре «Сколково». Она представляет из себя «технологическую кухню» с широким спектром оборудования для тестирования вязкости, реологии, стабильности при замораживании и оттаивании и др. свойств. Кроме научных исследований и разработки новых рецептур в лаборатории проводятся прикладные исследования по заказам промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций России. В рамках этих работ будет проводиться технологическое консультирование и производственное внедрение решений, разработка технологий и рецептур пищевых продуктов — от молочных продуктов, напитков, детского и спортивного питания до кондитерской продукции.



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«Мираторг» запустил производство желатина в Курской области, вложив в строительство завода более 4,4 млрд руб. По информации компании, это первое индустриальное производство желатина в России полностью из отечественного сырья. Использование глубокой переработки побочной продукции животного происхождения, такой как свиная шкурка, позволит производить до 6 тыс. т желатина в год, а также пищевой жир и кормовой протеин. Сырье для производства поступает с двух мясоперерабатывающих заводов «Мираторга». Строительство предприятия началось в 2021 году, проект был спланирован с возможностью производства коллаген-пептида в будущем, а также увеличения производственных мощностей. На плановую мощность предприятие выйдет к 2025 году.



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